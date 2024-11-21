山東保母向2個月大嬰兒餵安眠藥　家長懷疑是慣犯　警方立案調查

山東濟寧市一家長反映，近日聘請保母上門照顧兩個月大的兒子，結果對方第一天上班，便向兒子餵服安眠藥。

11月20日，濟寧市公安局高新區分局通報，有居民報警反映稱，懷疑其雇傭的育兒嫂楊某某對孩子喂食安眠類藥物。目前，公安機關已介入調查，涉事人員已被控制，案件正進一步調查。



《華商報大風新聞》報道，家長劉先生介紹，早前透過家政公司聘請保母楊某某，對方11月2日到家工作，結果翌日他推門入房時，發現楊某某神色慌張地整理手袋，待對方離開後，他打開手袋檢查，發現袋內有兩瓶治療精神疾病的氯硝西泮片。劉先生知道該藥含有安眠成分，當場報警。

劉先生在保母楊某某的手袋中發現精神類管制藥物氯硝西泮片。此藥含安眠藥成分。（華商報大風新聞）

當天，醫院為兒子抽血，血液樣本被警方帶走化驗。11月19日，警方通知劉先生血液檢測報告已出爐，檢出有安眠藥的成分。同日，警方送達「行政案件立案告知書」，決定對此事立案調查。

事發後，家政公司曾派人到劉先生家中探望孩子，了解情況，「態度還算積極、端正。因當時檢測結果沒有出來，雙方並未談及太多」。劉先生曾咨詢專家，嬰兒服用氯硝西泮片容易成癮，一旦停用，容易哭鬧、抽搐，因此醫學上禁止新生兒使用。

楊某某向2個月大嬰兒餵服安眠藥。（澎湃新聞）

11月20日，劉先生帶兒子到醫院作進一步檢查，「最近，孩子哭鬧程度比以前大一些，我們心裏有了陰影，不敢再請育兒嫂了」。他表示，楊某某到其家不到24小時就向孩子落藥，說明她絕對並非第一次，應該是慣犯，「有點人性的人不會這樣做。我之所以在網上發布此事，一是在濟寧市尋找其他的受害人，看她到底幹了多少這樣的壞事，以便警方依法追究她的責任；二是讓更多的人關注此事，看能不能對這個行業整治、清理一下」。

劉先生在家附近的家政公司聘請保母楊某某。（澎湃新聞）

保母楊某某所在的家政公司濟寧運營中心負責人稱，公司已接到劉先生的投訴，但公司和運營分店沒有與劉先生簽訂家政服務合同，「這是阿姨一個私單，客戶給她簽的私單，跟我們公司沒有任何關係」。

負責人又稱，楊某某曾是公司員工，但他們進行系統登記時，發現對方曾有不良記錄，因此沒有錄取，「她有任何前科是錄不到系統的，至於她是什麽前科，我們沒有權利查看。但是她有前科，會有提示，她是一個風險人物」。

劉先生曾向家政公司付了1000元訂金。（澎湃新聞）

警方立案調查。（華商報大風新聞）

劉先生稱，當時是在家附近找的某家政公司海亮公館店，門店工作人員並無與他簽合同，但他有向工作人員付款的繳款憑證。下一步，他會根據警方的調查結果以及醫生的診斷結果向公司索賠。