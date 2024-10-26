高雄恐怖虐嬰案　監視器揭保母「陰招體罰」　累BB頭撞地板滿嘴血

台灣高雄一名陳姓保母被控訴照顧嬰兒時，拿毛巾蓋住嬰兒頭部並用力往地上壓，甚至讓嬰兒獨自從沙發上跌落地面，嬰兒當下滿嘴鮮血。



家長爆料該保母還曾有推寶寶撞圍欄、小孩吃手就彈嘴巴等行為，且事件爆發當下，保母還說「是我沒錯，我這個人很簡單，不管事情有沒有做我都懶得講」。

社會局家防中心已介入調查，並命該保母暫停收托。

台灣多個社交平台瘋傳高雄保母疑虐嬰畫面，引起關注。（Dcard）

毛巾包頭、彈嘴唇體罰、鐵湯匙塞口（點圖放大瀏覽，慎入）：

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一名母親23日在line社群「高雄保姆及家長交流區」分享家中監視器畫面，投訴保母施虐自家孩子。

畫面中該保母無視孩子困在棉被堆裡，自顧自滑手機，拿毛巾把孩子頭蓋住、用力往地上壓，還疑似用毛巾把寶寶頭包住，餵飯過程中，拿鐵湯匙強硬塞入孩子口中，甚至讓孩子獨自在沙發上爬行，最後不慎跌入地面。

多段監視器畫面在網路瘋傳，只見該保母看顧嬰兒過程，幾乎全程都在滑手機；孩子躺在地板睡覺時，頭部被裹著毛巾。

保母照顧過程常常大力推倒孩子，孩子從沙發上墜落地面後，保母雖立即前去抱住，但孩子仍嚎啕大哭並「滿口鮮血」，保母還說：

你是怎麼撞的，你就往前撲而已，你有沒有牙齒，怎麼撞到（都是血）。

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累孩子在眾目睽睽下無辜受辱卻仍拒道歉 後續公關更火上加油（點圖放大閱讀）：

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該虐嬰過程被分享在Dcard上，其他疑似也給對方照顧孩子的家長說，該保母曾經推寶寶撞圍欄、小孩吃手就彈嘴巴，保母還曾在群組分享育兒方法說：

彈嘴巴很痛，這招很讚，很有用，而且不會流血（意指不會留傷）。

事件爆發後，該保母在line群組上回應「是我沒錯，我這個人很簡單，不管事情有沒有做我都懶得講」 、「我自己清楚我有做什麼就好」 。

該名保母事後回應此事，坦承當下態度讓人覺得輕蔑，並解釋當下孩子掉地面「是我太自以為是，沒有想到是嘴巴的部分朝下並流血」，當下馬上告知家長並道歉。

另外家長同意將透氣棉被蓋在孩子臉上，毛巾蓋住頭部並往地上壓是為了「安撫睡覺」，她強調當下絕對沒有蓄意故意推寶寶，「我很抱歉，後續再也不會有不尊重家長和寶寶的行為」。

台灣社會局表示，24日該保母不當照顧通報，針對兒保部分，社會局獲報後立即由家防中心積極介入調查，社會局並已依法命陳姓保母暫停收托，經查陳姓保母前無違規紀錄。本案如有違反台灣兒少法第49條情事，依法裁罰6萬至60萬元台幣外，並廢止其居家托育登記資格，終生不得從事居家托育服務。

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孫女表示不舒服仍繼續撫摸 點圖放大看案情細節：

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