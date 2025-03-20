台官方：台積電不可能變「美積電」　海外投資若危害安全不予核准

台積電（TSMC）早前宣布擴大對美國投資1000億美元，隨後外界對於「技術外流」、「台積電變美積電」的憂慮升溫。台灣經濟部長郭智輝周四（20日）表示，台積電不可能變成「美積電」，強調海外投資若影響台灣安全、對台灣經濟發展有不利影響等6項情形之一，經濟部將不予核准。



郭智輝出席立法院質詢時表示，總統、國安會、行政院、經濟部等單位都有參與台積電赴美投資案的相關過程，每個單位負責的過程不一樣，台積電赴美投資案會由經濟部投資審議會把關。

他澄清，政府部門都知道該案，只是當日主持人詢問投資案金額，他不能講，也坦言不知道確切的投資金額，結果卻被非常惡質地斷章取義，說他不知道台積電投資案。

+ 2

國民黨立委張嘉郡表示，政府對於企業赴陸投資，設有「N-1」的相關規定，即赴陸製程技術須落後在台灣製程技術一個世代。就台積電赴美投資製程是否符合「N-1」規範，以及如何確保「N-1」規定落實，郭智輝表示，「N-1」規範是自然而存在的，任何企業赴海外投資，一定是想要獲利賺錢，不會把不穩定的製程移到海外。依照規定，海外投資若影響台灣安全、對台灣經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞台灣形象，只要符合上述6項情形之一，經濟部將不予核准。

被追問若決策與美國利益衝突，政府如何確保台灣利益不受損時，像是若台積電董事會決定更先進製程投資美國。郭智輝回應，董事會必須提出讓公司可獲利的決策，否則其他董事不可能同意通過，故假設不成立。他強調，海外投資案若影響台灣安全，就不會允許企業去做。

此外，國民黨立委賴士葆關切，台積電未來是否可能變成「美積電」。郭智輝表示，就專業角度而言是「不可能」，以他在半導體相關領域50年的經驗，可以很肯定的報告台積電不可能變成「美積電」，學術上的機率也很小。