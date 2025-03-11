赴美設廠是「美方第一步」？台積電前高層：未來恐遭分割

台積電（TSMC）宣布擴大對美國投資1000億美元後，外界對於「技術外流」「台積電變美積電」的憂慮升溫。前台積電研發處長楊光磊直言，這僅是美國施壓的第一步，未來若美方要求台積電技術移轉，甚至可能被迫分割成兩家公司，讓亞利桑那廠成為獨立的「美積電」，這將是許多台灣人最不願見到的局面。



台積電董事長魏哲家近日在白宮與美國總統特朗普共同宣布擴大投資後，市場對此反應激烈，台積電股價一度跌破千元大關，引發股民擔憂。對此，賴清德出面安定輿論，稱「沒有來自美國的壓力」。魏哲家也強調，此舉純粹是為了滿足客戶需求，並非美方施壓。「目前產線已滿，明年也滿了，後年要蓋的生產線也被訂走了，就這麼簡單。」

然而，業界對台積電赴美擴產的疑慮仍未消除。台灣大學管理學院副教授邱宏仁臉書發文直言，赴美投資等於刨掉台灣晶圓代工的根，台積電可能使股價跌到500元以下，魏哲家應該下台並向全民道歉。台灣中央大學經濟系教授吳大任則批評，台積電做錯了決定，魏哲家只考慮企業利益，導致台灣失去一張最強王牌，卻沒有換到實質利益，這可不是一件好事。

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曾在台積電任職20年的楊光磊接受台媒採訪時進一步分析，美方之所以能讓台積電赴美，主要是掌握了兩大關鍵：一是半導體上游的設備與材料幾乎由美國企業壟斷；二是科技業下游的客戶，包括蘋果、谷歌、亞馬遜等美國科技巨頭，對台積電業務有絕對影響力。

楊光磊表示，早在魏哲家進入白宮前，特朗普已說服台積電最大客戶蘋果回美投資5000億美元，等於用蘋果的力量推動台積電赴美設廠。

楊光磊進一步指出，特朗普對台積電的要求可能不會止步於此，未來還可能涉及美國國防武器關鍵基礎設施的製造。「這就是為何市場傳出美方希望台積電與英特爾合資的消息」，他憂心表示，美國為確保國防安全，勢必會推動英特爾掌握最先進製程技術，若台積電不願意主動技術移轉，最壞的情況就是被迫分割成兩家公司，「未來台積電亞利桑那廠可能會變成獨立的一家美國公司（美積電），這是大部分台灣人不願意看到的。」