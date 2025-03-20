陸配「亞亞在台灣」被限期離境　稱小孩被同學針對盼留台陪伴

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（網民「亞亞在台灣」）多次拍片宣揚要「收復台灣」，又有「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」等武統言論，最後被台灣移民署依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，且要求出境。周四（20日），劉女在事件發生後首度對外公開受訪，指各類假新聞不斷傷害她和家庭，甚至波及小孩，強調自己希望留台陪小孩。



劉女接受網絡節目「謝寒冰新聞秘辛」專訪時表示，新聞曝光後，「假結婚來台」等各類假新聞不斷傷害她和家庭，就連小孩也在學校被同學追問「是否來洗人口」，非常不公平。她重申，自己由始至終都沒有主張武力統一，她和老公一家都在台灣生活，原生家庭則在對岸，兩邊都有家人，一直都希望兩岸和平。

「亞亞在台灣」接受網絡節目「謝寒冰新聞秘辛」專訪。（影片截圖）

她又指，原本只有在中國大陸的抖音平台有帳號，15日前沒有TikTok、YouTube帳號，但疑似有人偽造她的帳號在TikTok上發文。

之後，主持人播放劉女影片，質疑各界是否故意扭曲，並追問先前和移民署交涉狀況。劉女表示，曾詢問過移民署相關言論範圍，後來才加上「恐嚇」和「武力統一」都不能說，簽署過訪談紀錄後，自己自此都沒談過類似話題。目前，她肯定是想保障自己的權益，移民署則希望她可配合辦理，但不可能立即和小孩切割，所以有尋求律師團隊協助。對若被迫要在3月25日前離境，有無尋求其他救濟程序，劉女回稱，已和律師溝通，所有方式都會嘗試。

劉女進一步強調，自己發表的影片多數是親子日常、國際時事觀點，若談及兩岸事項，都強調兩岸一家親及和平理念，希望促進兩岸民眾理解。她坦言自己目前狀態比較孤立無援，包括人權律師和民意代表都鮮少有人願伸出援手，後續只能走一步看一步。至於當下願望，她僅希望能留在台灣，陪伴小孩。

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

移民署上周二（11日）指出，劉女透過「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。周三（12日），移民署完成劉女依親居留許可廢止處分書，依全民健康保險法第9條規定，未具中華民國國籍或未在台設有戶籍，在台灣地區領有居留證明文件且在台居留滿6個月後，才符合參加全民健保資格。劉女因依親居留許可遭廢止，在台健保資格也同步取消。

周六（15日），移民署再發布新聞資料指出，針對劉女公然鼓吹中國大陸以武力統一台灣相關言論，此行為主張消滅台灣主權，為台灣社會所不容許，移民署嚴正譴責。移民署表示，已依法廢止劉姓女子在台依親居留許可，並管制5年內不得再申請依親居留。劉女必須遵守移民署限期離境命令，屆時如不離境，將依法執行強制出境，以確保台灣安全，維護社會安定。