14人持陸身分證遭註銷戶籍　陸委會：若黃安也有　即註銷台灣身分

台灣人持有中國大陸身分證風波延燒，14人更因此遭當局註銷台灣戶籍，外界關注是否包含藝人黃安。內政部長劉世芳周五（21日）回應指，這是個資，不予證實。陸委會主委邱垂正則表示，若黃安有對岸身分證，將立即註銷其台灣身分。



針對台灣人持有中國大陸身分證，劉世芳日前透露共有40多人進入調查程序，14人被註銷戶籍，健保、身分證與護照等也會被取消，未來要再恢復有難度。

周五，立法院繼續進行施政總質詢。有媒體問到，目前有多少陸配網紅因發表「武統」言論而被約談調查。劉世芳回應稱，由於來自不同系統檢舉，數字每天都不一樣，強調只要有檢舉，不論是陸配或拿到中國大陸身分證的台灣人，陸委會及移民署都會審查。劉世芳表示，目前大概是40多人進入調查階段，將查察他們的言論，必要時也會約談。至於14人被註銷戶籍是否包含藝人黃安。劉世芳指出，這是個資，不予證實。

黃安長期在大陸發展。（微博）

另一方面，邱垂正強調，陸委會不是無可奈何，黃安是在大陸發展的藝人，相關言論引發台灣民眾公憤與不齒，陸委會將調查黃安是否申請中國大陸的身分證，若有的話將立即註銷其台灣身分；至於黃安是否與大陸黨政軍有合作行為，陸委會將與主管機關積極查處。

62歲的黃安本名黃宏銘，祖籍福建泉州，為男歌手、主持人，曾演唱過《新鴛鴦蝴蝶夢》等歌曲。其2015年曾向國台辦實名舉報台灣網友鍾嶼晨在Facebook上發表的「賺爆支那人的錢來為台獨努力」等言論，被國台辦表示敬意和感謝，並接連舉報港台多名藝人。

周子瑜曾因手拿青天白日滿地紅旗被黃安舉報。（ETtoday）

2016年總統大選前，他還舉報在韓國發展的台灣藝人、TWICE成員周子瑜在韓國綜藝節目中手拿青天白日滿地紅旗揮舞是「台獨行為」，導致後者錄製影片公開道歉，引起不少台灣人不滿，對選情產生了一定的影響。