內地演藝圈淪陷　黃安確診稱高燒買不到藥　賈乃亮直播高呼快死掉

近期大陸疫情飆升，就連當地演藝圈許多明星也陸續確診，除了汪小菲、黃子韜日前透露染疫之外，賈乃亮、黃安、以及憑著《如懿傳》、《卿卿日常》打開知名度的女星陳小紜也都陸續中標。



黃安日前從北京移居福州，今（21日）發文透露：「我也羊（陽）了，病毒很公平，人人有機會。」

他表示自身症狀只有發燒，嗓子變成了「男低音」，但也強調「有基礎病的我一直留意後遺症，目前來看很OK」，他認為發燒是自身白血球跟病毒作戰的過程，「必須贏，輸了就麻煩了」。

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所幸，黃安今一早醒來已經退燒，精神也好多了，「準備喝點粥，繼續跟新冠作戰」。他也表示，自己「什麼藥都沒吃」，同時也透露買不到藥，但仍樂觀看待：「不吃就不吃唄，多喝水，靠自身免疫力過關。」

另外，過去演出《如懿傳》惢心一角打開知名度、近日參演《卿卿日常》的女星陳小紜，昨晚也透露自己確診，分享自身症狀：「身體有點痛，吃了止痛退燒藥，會發燒、嗓子會痛、會有痰。」

但她也不忘提醒眾人：「其實陽了也沒有那麼可怕，但也一定要重視，38.5（度）以上一定要吃退燒藥哦。」

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賈乃亮日前直播時，也透露自己確診陽性後連續高燒3天，體溫一度飆升到39.5度，直言十分難受，「差點快死掉，真的不騙你，整個人都燒得冒出火星子了」。他也透露，「陽過」之後吃東西沒有味道，建議大家多喝熱水，多發汗才能把毒素排出去，同時也提醒粉絲暫時不要劇烈運動，儘量開窗通風。

此外，前陣子汪小菲、黃子韜也都陸續確診，所幸之後都熬了過來，黃子韜當時更透露雖然確診很不舒服，但精神很好，表示會好好養病。

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