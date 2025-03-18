緬甸詐騙營｜台網紅失蹤半年驚揭被賣豬仔　同胞用性招待引誘赴泰

專騙台灣人？高雄1名擁有5萬粉絲的直播主「阿祐」，2024年11月遭詐騙集團誘騙前往緬甸，失聯長達半年，近日才終於與家人取得聯繫。



對此，家屬悲憤表示，整個騙局竟是由台灣人設局，「專門鎖定同胞下手」，再一步步將人騙往緬甸。

緬甸詐騙營｜「台網紅失蹤半年」驚揭被賣豬仔慘況曝光：被同胞騙（01製圖）

用金錢及「性招待」誘他赴泰 抵達後被送往緬甸受盡折磨半年（點圖放大閱讀）：

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高雄網紅「阿祐」誤信好友邀約 遭騙赴緬甸詐騙園區失聯半年

根據《娛樂星聞》報道，去年11月，阿祐因聽信台南1名朋友「阿峰」的邀約，誤信前往泰國攜帶黃金即可獲得數十萬元（台幣，下同）報酬，且機票、住宿全包，當地生活費用完全由對方支付，甚至包括招待當地性生活。

怎料，抵達泰國後，阿祐卻被帶往緬甸詐騙集團控制的園區，遭軟禁長達3、4個月，其間不僅被銬上手銬，還遭受電擊、毒打，身心受到嚴重折磨。

阿祐哥哥透露，當時弟弟被囚禁後，還被逼迫錄下語音訊息，假裝報平安：

我現在人沒事，短時間沒有辦法回去。

但家人聽得出異狀，因為背景中傳來大陸口音男子的聲音，催促他快點掛電話。

其中，這個騙局的主導者之一，是住在高雄市彌陀的葉姓男子，他先騙走台南的阿峰，再由阿峰用同樣的話術誘騙阿祐，透過社交網絡建立信任後，再邀約面談，層層設局，讓受害人一步步落入陷阱。

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誘騙手法曝光！緬甸詐騙園區仍囚逾100名台灣人

事實上，這宗「台灣人欺騙台灣人」的案件並非單一案例，詐騙集團透過「連環誘騙」模式，層層轉手將受害者送往緬甸的詐騙基地，過去幾年，已有多名年輕人因類似手法被送往柬埔寨、緬甸等地，遭受暴力對待、淪為「人口販賣」的受害者。

對此，全球反詐騙組織的調查發現，如今，緬甸苗瓦迪地區至少有100多名台灣人被軟禁，許多受害者透過各種管道對外求救，希望獲得援助。

該組織成員Sammy表示，此前，已針對緬甸百盛詐騙園區展開第一波排查，部分受害者被成功解救返台，但仍有許多人等待下一階段的救援行動：

如果阿祐已被軍方救出，那他應該沒事，但若還困在詐騙園區內，一定要趕快找到機會說「我要走」，才能爭取解救機會。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：直播主被騙去詐騙園區！揭密「台灣人騙台灣人」恐怖手法，家人泣訴：被毒打＋電擊半年】