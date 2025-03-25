亞亞離台回大陸 發千字文稱自己遭人權迫害 被挑中拿來祭旗
撰文：朱加樟
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在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）因發布涉武統言論影片，遭當局要求25日前必須離境，亞亞當日晚上在台北松山機場辦理登機手續後離台，前往福州。亞亞晚上發布千字感想，批評台灣內政部長劉世芳對她進行人權迫害，「顛倒是非，堂堂大官踐踏我這個小陸配」。
亞亞的千字文稱，她被民進黨政府「刻意挑中，作為打擊對象，拿來祭旗，企圖殺雞儆猴，也用來挑釁中國」。她「沒有預期到因為民進黨政府當家鬧事，到處製造恐怖，敵對，破壞了台灣島內的和平，讓人心惶惶，對未來感到恐怖，這實在是我一個期待兩岸和平的陸配，最感到難過、失望的」。
亞亞稱，台灣內政部長劉世芳施壓移民署，對她進行人權迫害，又稱「內政部使用輿論對我進行了戰爭行為，是你們在搞輿論戰，我幾乎被壓得喘不過氣」。
文章最後稱，「誠懇的期許兩岸能夠和平，像今天這樣的噩夢可以趕快過去，讓台灣回歸正常，讓台灣成為一個真正的法治國家，政府不會再濫權，欺壓、歧視人民」。
曾稱「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」
據早前報道，劉女於包括TikTok、YouTube等各大影片平台創立「亞亞在台灣」帳號，錄製多條「統戰影片」，宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」，以及「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」、「（台灣）對抗大陸自不量力」等，遭台灣網民檢舉。
台灣移民署表示，政府尊重言論自由，但劉女公開發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定。