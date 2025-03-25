陸配「亞亞」拒離台遭抗議民眾嗆「滾回去」　卓榮泰：無妥協空間

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（網民「亞亞在台灣」）多次拍片宣揚要「收復台灣」，又有「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」等武統言論，最後被台灣移民署依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，且要求出境。周二（25日）是劉女可自行離境最後期限，但她拒絕離台，更赴內政部外舉行記者會，訴求內政部分撤銷對她的行政處分。不過有支持驅離她的群眾包圍現場並大喊「滾回去」，雙方言語叫囂，未發生肢體衝突。行政院長卓榮泰則表示，無妥協空間。



劉女遭移民署依法廢止在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期10天內離境，否則就是逾期滯台，將執行強制出境，而周二是劉女可自行離境最後期限。劉女另向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，得抗告。

周二，在台灣國際家庭互助協會、丈夫陪同下，劉女在內政部大樓外舉行記者會，並高喊「移民署違反國際公約、移民署迫害陸配」的口號。與此同時，由網紅「八炯」號召、支持驅離劉女的群眾則聚在另一側嗆聲，期間「八炯」兩度衝撞警方都被攔下。

劉女在內政部大樓外舉行記者會，並高喊口號。（聯合報）

劉女表示，她的訴求是內政部分撤銷對其行政處分，指自己在大陸出生，婚後在台生活10幾年，見證兩岸變化，願意站出來邀請大家跟她公開辯論，並重申自己不希望發生戰爭，主張和平統一，她在影片中沒找到自己鼓吹「武統」的影片。

她續指，自己3個未成年孩子都在台灣出生，不存在「洗人口」的問題，然而多名名嘴造謠她假結婚、洗人口等，對其家庭帶來無比巨大傷害，甚至孩子上學時還被同學質問是否要一起被遣返，非常不公平。

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

另一方面，卓榮泰表示，先進民主國家對於言論自由的保障，也有類似判決，這表示當國家安全受威脅時，民主國家可以用合理方式限制某些自由，這是要保障公共利益，美國最高法院相關判例說明中亦已揭示。

他表示，在主權安全的情況下，任何違反法律的，一定會用最嚴厲方式來處置，但過程務必要求得最溫柔的態度，一定要讓民眾知道，政府在這件事情的處理，沒有任何妥協空間。