陸配亞亞上訴遭駁回今離台　稱要「清清白白離開」　有民眾等接機

陸配亞亞(劉振亞) 因涉及在台灣發表武統言論，被台灣內政部移民署撤銷居留許可，要求她25日深夜必須離境，否則將面臨強制遣返；但亞亞否認相關指控稱自己只是談論武統不是主張武統，她希望和平統一。



亞亞於今天上午攜家人及台灣國際家庭互助協會，在內政部前召開記者會替自己喊冤，她強調自己要「清清白白離開台灣」。據了解，亞亞已經買好機票，預計在晚上7點鐘左右來到松山機場搭20時45分的飛機前往福州，亦有內地網民表示會前往接機，讚她是女神。



劉女在內政部大樓外舉行記者會，並高喊口號。（聯合報）

台媒報道，亞亞透過社群媒體「亞亞在台灣」涉及發布鼓吹武統言論，引起外界熱議，台灣移民署最終依法廢止亞亞的在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，且須於3月25日前自行離境。亞亞向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，目前向最高行政法院提出抗告。

亞亞已經買好機票，預估搭今晚的班機至福州。現場除了大批媒體守候外，也有不少網紅現身，稱要歡送亞亞離開。

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

內地反應兩極 有網民等接機有網民怒批

據了解，亞亞的事情在內地輿論兩極，有網民批評亞亞「嘴上說愛國，卻選擇留在台灣」，亦有網民稱支持亞亞返台，「也把女兒帶回來一起享受祖國的醫療福利」，另外也有內地網民稱要去接亞亞返國，稱讚她是「女神」。

內地網民輿論反應兩極。

內地網民輿論反應兩極。