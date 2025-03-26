陸配亞亞「落機即被大批神秘人包圍陪同離開」掀熱議：普通媽媽？

陸配亞亞遭指在台灣時，利用抖音等社群媒體發表不利台灣的言論及影片，遭台灣移民署認定違反兩岸人民關係條例，要求其在昨（25）日24時前離境。



亞亞在當晚現身松山機場，搭乘飛往福州長樂機場的班機離境。根據網友拍攝的影片顯示，亞亞於福州機場出關後，隨即有數名黑衣男子以「包圍」態勢，前後左右「陪同」亞亞離開，引起網友們熱議。

亞亞於福州機場出關後被大批神秘人「包圍陪同」離開，引起網友熱議。（Threads影片截圖）

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根據大陸網友拍攝的影片顯示，亞亞在走出管制區域後，在她右方的黑衣男子便朝他靠近，也有數名黑衣和便衣男子及女子從她的左方朝她靠近，形成一種「包圍護送」的隊形，一路陪著她離開機場。

值得注意的是，過程中，亞亞只是拉著隨身行李前行，僅一名女子靠近與她交談幾句，其餘在場人士均未與其互動，大批人馬也引起路過旅客駐足觀看，好奇亞亞的身份和來歷。

影片在微博上傳開後，部分大陸網友紛紛表示：

「為什麼不把孩子帶回來」

「一群人都戴口罩，見不得人嗎？」

「這是便衣還是啥？」

「接機的這群人很熟練的感覺」

「身邊戴口罩的男男女女是幹什麼的？」



亞亞於福州機場出關後被大批神秘人「包圍陪同」離開，引起網友熱議。（Threads截圖）

亞亞於福州機場出關後被大批神秘人「包圍陪同」離開，引起網友熱議。（Threads截圖）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】