再有2陸配涉倡武統限31日前離台　衛福部：不允把兒童當統戰工具

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（網民「亞亞在台灣」）多次拍片宣揚要「收復台灣」，又有「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」等武統言論，最後被台灣移民署依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請。她已於周二（25日）搭機出境，至於類似個案陸配「小微」和「恩綺」，移民署表示依規定須於3月31日前離境。對於民團指陸配與稚齡子女分離，是否應考量兒童權利，衛福部次長呂建德周四（27日）表示，不允許以暴力推翻民主自由秩序，更不能把兒童當統戰工具。



中華人權協會對此發聲明強調「陸配人權也是台灣人權」，並援引公民與政治權利國際公約與兒童權利公約，強調政府不應以其言論剝奪居留權，而是應優先考量兒童不與父母分離的權利。周四上午，呂建德出席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，會前他回應指，一切都按照並配合大陸委員會規定。

呂建德強調，自由民主是台灣共同價值，為人父母想要做怎樣的政治主張是一件事情，但若想以暴力的方式來推翻所有自由民主，國際通例絕對不允許的，更不能運用兒童來當作統戰工具，這是為人父母的道理，也是基本政策。

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「亞亞在台灣」於福州機場出關後被大批神秘人「包圍陪同」離開，引起網友熱議。（Threads影片截圖）

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他重申，對於主張任何統一或獨立，這是個人言論自由，如果要以暴力、武力的方式來推翻自由民主秩序，這是不允許的，也是全世界民主國家的共同通例。

劉振亞已於周二晚搭機出境，各界關切其他個案處理進度。移民署周三（26日）表示，已依規定限令「小微」及「恩綺」必須於31日前出境，若未依期限出境，將依法執行強制出境，堅定嚴正執法。截至目前為止，移民署也尚未收到2人的相關訴願書。

「小微」發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等言論。（影片截圖）

報道指，「小微」發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等言論。移民署上周五（21日）表示，經調查並通知當事人陳述，會商陸委會等機關，廢止小微依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，要求限期離境，逾期強制出境。

陸配「恩綺」在抖音宣傳統一言論。（在灣灣正能量）

至於「恩綺」曾發布影片提及「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」及「台灣是中國不可分割的一部分」等，移民署也表示已作成廢止長期居留許可並限期離境，逾期則強制出境等處分。