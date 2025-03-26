陸配亞亞涉「武統論」離台 國台辦批民進黨：有悖人倫、傷天害理
撰文：許祺安
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陸配亞亞(劉振亞) 因涉及在台灣發表武統言論，被台灣內政部移民署撤銷居留許可，要求她3月25日深夜必須離境，否則將面臨強制遣返。亞亞當晚在台北松山機場辦理登機手續後離台，前往福州。
3月26日，國台辦發言人陳斌華回應稱，民進黨當局欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫、傷天害理。
3月26日，國台辦舉行新聞發布會，有台灣傳媒記者提到，陸配「亞亞」因被認定煽動「武統」遭民進黨當局取消在台依親居留資格並限期離境，3月25日被迫離開台灣，與三名子女分離，未來還有另外兩名陸配也會被限期離境。大陸方面為保障陸配在台權益，會否考慮以民間對民間方式就此進行接觸協調。
陳斌華表示，兩岸婚姻群體是「兩岸一家親」的生動寫照，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人。民進黨當局自詡「自由法治人權」，卻一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫，傷天害理。
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