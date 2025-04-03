關稅｜薩克斯：荒謬的貿易政策將使美國人民陷入貧困　損害世界

美國總統特朗普（Donald Trump）因一個基本的經濟謬誤而破壞世界貿易體系。他錯誤地稱美國的貿易逆差是世界其他國家剝削美國造成的，並反覆說「幾十年來，他們剝削我們，就像歷史上沒有哪個國家沒有被剝削過一樣……」



作者：美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網路主席薩克斯（Jeffrey Sachs）

特朗普的目標是透過徵收關稅來彌補貿易逆差，從而阻礙進口並恢復貿易平衡（或促使其他國家停止對美國的剝削）。然而，特朗普的關稅不會消除貿易逆差，反而會使美國陷入貧困並損害世界其他國家。

一個國家的貿易逆差（或更準確地說，是經常帳赤字），並不表示順差國家存在不公平的貿易行為。它所表示的是完全不同的東西。經常帳赤字顯示赤字國家的支出超過其產出。換句話說，儲蓄少於投資。

美國的貿易逆差反映了美國企業統治階級的揮霍無度，更具體地說，是美國政府為富人減稅而導致的長期巨額預算赤字，以及無謂戰爭所浪費的數萬億美元。這些赤字並不是因為加拿大、墨西哥和其他國家背信棄義，這些國家向美國出售的商品比美國向它們出售的商品還多。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手持簽署的關稅行政命令。（Reuters）

為了消除貿易赤字( trade deficit），美國應該消除預算赤字（budget deficit）。徵收關稅將提高價格（例如汽車價格），但不會彌補貿易或預算赤字，特別是因為特朗普計劃透過為其富有的捐助者提供大幅減稅來抵消關稅收入。此外，隨著特朗普提高關稅，美國還將面臨反關稅，這將直接阻礙美國出口。其結果將是美國和世界其他國家的雙輸。

讓我們看看這些數字。 2024年，美國出口商品及服務4.8兆美元，進口商品及服務5.9兆美元，經常帳赤字1.1兆美元。 1.1兆美元的赤字是美國2024年的總支出（30.1兆美元）與美國國民所得（29.0兆美元）之間的差額 。美國支出超過收入，並且向世界其他國家借款來彌補差額。

季度美國經常帳交易

特朗普將美國的赤字歸咎於世界其他國家，但這是荒謬的。

如果你是一名員工，你與僱主之間的往來帳戶會有盈餘，而與你購買商品和服務的公司之間則會有赤字。如果你花的錢和你賺的錢一樣多，你的經常帳就是平衡的。假設你瘋狂購物，花費超過你的收入，欠下信用卡債務。現在你的經常帳出現赤字。那到底是商店剝削了你，還是你的揮霍導致你負債累累？

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向185個國家宣布對等關稅，圖為美國向每個國家徵收的對等關稅稅率。（X@RapidResponse47）

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向185個國家宣布對等關稅，圖為美國向每個國家徵收的對等關稅稅率。（X@RapidResponse47）

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向185個國家宣布對等關稅，圖為美國向每個國家徵收的對等關稅稅率。（X@RapidResponse47）

只要華盛頓那些企業掠奪者和逃稅者的財政不負責任行為持續存在，關稅就無法彌補貿易逆差。例如，假設特朗普的關稅大幅削減了汽車和其他商品的進口。美國人將會購買美國生產的汽車和其他原本出口的商品。進口將會下降，出口也會下降。此外，其他國家為回應特朗普的關稅而徵收的新關稅將加劇美國出口的下滑。美國的貿易不平衡仍將持續。

雖然關稅不會消除貿易逆差，但它將迫使美國人高價購買美國生產的商品，而這些商品本來可以從外國生產商以更低的成本獲得。關稅將浪費經濟學家所說的貿易利益：基於 國內外生產商的比較優勢購買商品的能力。

關稅將提高汽車價格和汽車工人的薪資，但薪資上漲的代價是整個經濟體中美國人生活水準的下降，而不是國民所得的提高。支持美國工人的真正方式是透過與特朗普所青睞的措施相反的聯邦措施，包括全民健康覆蓋、支持工會化以及對包括綠色能源在內的現代基礎設施的預算支持，所有這些資金都來自對最富有的美國人和企業部門徵收更高的而不是更低的稅收。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在公布對等關稅內容期間，舉起一份寫着「對外貿易壁壘」的文件。（Reuters）

聯邦政府沒有用稅收收入來覆蓋其整體支出，因為富有的競選捐助者提倡減稅、避稅（透過避稅天堂）和逃稅。請記住， DOGE已經削弱了IRS的審計能力。目前預算赤字約2兆美元，約佔美國國民所得的6%。由於預算缺口長期居高不下，美國貿易平衡將長期處於赤字狀態。

特朗普表示，他將透過DOGE削減浪費和濫用，從而削減預算赤字。問題在於，DOGE歪曲了財政揮霍的真正原因。預算赤字的原因不是被肆意解僱的公務員的工資，也不是我們未來繁榮所依賴的政府研發支出，而是由於對富人的減稅，以及美國無休止的戰爭、美國為以色列無休止的戰爭提供資金、美國750個海外軍事基地、臃腫的中央情報局和其他情報機構，以及飆升的聯邦債務的利息支付而造成的。

圖為2025年2月8日，美國消費者金融保護局(CFPB) 傳將被解散，在政府效率部 (DOGE) 進駐審查翌日，有民眾舉著標語抗議。（Reuters）

報道指，特朗普和國會共和黨人瞄準的是醫療補助計劃，即最貧窮和最脆弱的美國人，以便為再次對最富有的美國人減稅鋪平道路。他們可能很快也會追逐社會安全和醫療保險。

特朗普的關稅無法彌補貿易和預算赤字，反而會抬高價格，並會因為浪費貿易利益而使美國和世界變得更貧窮。美國將會因為對自己和世界其他國家造成的危害而成為世界的敵人。

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯，以下為原文：https://www.commondreams.org/opinion/trump-tariffs