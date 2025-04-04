「對等關稅」簡單粗暴　特朗普的夙願將成空

儘管市場對特朗普推出「對等關稅」計劃早有預期，但加徵關稅的幅度還是遠超市場預期。特別是亞洲是「重災區」，越南46%、泰國36%、中國34%、印尼32%、印度26%、韓國25%、馬來西亞24%、日本24%。歐洲也未能倖免，其中，歐盟20%、瑞士31%。這「對等關稅」是如何出來的呢？

特朗普政府似乎採用了一種簡單粗暴的辦法，即雙方貿易差額/美國對其進口規模。對照此方法，進行了驗證，中國、印度、韓國、日本的稅率，與其特朗普政府公布的數據基本吻合，歐盟略有所差異。



看下來，這次「對等關稅」方案具有三個特點：簡單粗暴、無差異徵收、保留談判空間。

所謂簡單粗暴，就是特朗普政府將貿易盈餘認定為被對方徵收的關稅。簡單一句話，你賺了我多少錢，我就要你付出多少錢。實際上，貿易盈餘/赤字的形成是非常複雜的，有市場的原因，也是有政府的原因。

特朗普政府將貿易壁壘等非市場因素納入關稅核算，言下之意是美國的貿易赤字都是對方非市場因素製造的，因而美國政府也採取行政手段予以還擊。這就是特朗普的風格，即簡單粗暴，當然也是利己主義。

（01製圖）

無差異徵收，指的是對60多個經濟體同時進行徵稅，而非像上一任期只針對中國。保留談判空間，從對加拿大、墨西哥的策略上可以看出，這兩個國家一直與特朗普政府保持溝通。從中也可以看出，這方案並非是盲目的、毫無策略的，對英國、澳洲、新西蘭等相對温和，對加拿大、墨西哥保留談判空間，對亞洲國家和歐盟徵收高額關稅。

那麼各國家會如何回應？報復？接受？協商？加拿大、墨西哥這次得以豁免，定然會繼續協商，大部分商品應該還是在USMCA框架下維持相對低稅率。越南、印度、韓國、日本都將加緊與美國政府談判，可能主動降低稅率，以換取美國對其降低稅率。

此前，越南政府領導人就赴美談判，並主動下調了液化天然氣和汽車等一系列產品的進口關稅，其中，汽車的關稅稅率從最高64%下調至32%。越南政府還稱，包括新鮮蘋果、冷凍雞肉、杏仁和櫻桃在內的農產品進口關稅也有所下調。但是，歐盟、中國與美國的談判可能會陷入拉鋸戰，不排除報復性措施。

為什麼特朗普政府實施「對等關稅」？此前美國財長貝森特（Scott Bessent）已表明關稅的三個目的：其一，扭轉美國貿易逆差，實現國際貿易平衡，促進製造業迴流美國。在行政令中，美國政府反覆強調，美國經濟因不公平的貿易遭受巨大的衝擊，包括製造業衰退、工人失業、經濟失衡等等。

其二，增加美國財政收入，降低聯邦政府償債壓力，提高經濟安全性。當前，在聯邦稅收收入結構中，個人所得稅、企業所得稅是主體，關稅佔比極低，特朗普試圖將關稅佔比提升至5%左右的水平。預計，「對等關稅」直接創造7000億美元左右的美國財政收入，但是，這項政策可能削減美國經濟增長，從而給聯邦財政帶來一些損失。

其三，作為外交手段，解決邊境安全、國土安全等問題。但，理想很豐富，現實很骨感。

美國2003年以來的製造業就業人口佔比。（Our World in Data）

首先看「對等關稅」對美國及全球經濟的影響。其一，「對等關稅」將短期內推高美國通脹率。其二，「對等關稅」可能削減美國及全球經濟增長預期。關稅被認定為一種交易費用，加關稅將削減投資信心和經濟增長預期。其三，將推高國際交易費用，加劇全球供應鏈割裂與經濟分化。全面貿易戰定然推高全球交易費用，那麼誰將為此買單？簡單來說，誰的議價能力弱誰買單。

特別需要小心的其實是韓國和日本。以汽車關稅為例，按特朗普政府的說法，其對進口汽車和關鍵零部件加徵25%的關稅，旨在「重振美國汽車製造業」。通過提高關稅，倒逼美國車企把設在墨西哥、加拿大、韓國等地的生產線遷回國內。同時，藉助關稅手段和美國消費市場，設法將日系、韓系、歐系車企在美國本土投資設廠。

上世紀七八十年代，日本汽車「佔領」美國市場，美國政府就拿出關稅和配額「大棒」，逼迫豐田、本田在美國建廠。圖為一名男子路過東京車展的一個豐田標誌。（Reuters）

上世紀七八十年代，日本汽車「佔領」美國市場，美國政府就拿出關稅和配額「大棒」，逼迫豐田、本田在美國建廠。據日本汽車協會數據，目前，日本汽車製造商在美國生產的汽車數量，已經超過了從日本出口到美國的汽車數量。2024年，日本汽車製造商在美國生產了330萬輛汽車，而從日本出口到美國的汽車為131萬輛。

特朗普的威迫，效果立馬就出現了。就在特朗普簽署行政令的前一天，韓國現代汽車集團就宣佈，從2025年到2028年，計劃在美國投資210億美元建設汽車工廠，到2028年實現年產120萬輛汽車，並提高汽車核心零部件在美國的國產化率。同時聲稱，這是現代汽車集團史上最大規模的投資，超出了過去30多年在美投資的總和。2024年，韓國現代和起亞在美國共銷售177萬輛汽車，其中在美國本土生產了63萬輛。

2025年3月24日，現代汽車董事長鄭義宣（Euisun Chung）在美國華盛頓特區白宮發表講話，美國總統特朗普和路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）也在場。（Reuters）

但很顯然，特朗普是瞅準了日韓汽車工業這塊「肥肉」。如果此計得逞，那麼將導致日韓國內汽車產業的「空心化」。

但別以為如此美國製造業就會回來。其實有一個最核心的問題是在美國自身。從上世紀80年代開始，美國企業的經營目標發生了重大變化，從企業發展變成了股東價值最大化——這是現代西方經濟學和金融學作為核心的問題。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）確定向進口汽車加徵關稅。圖為2025年3月27日：等待裝運的汽車停泊在日本橫濱的港口。（Getty Images）

但是這個理論存在的問題也很嚴重，什麼是股東價值最大化？當下股東和未來股東的利益衝突怎麼解決？最典型的就是波音，當下的股東希望多分紅，股價漲，而且管理層的工資獎金都在這些人手裏。管理層失去了長期戰略思考的能力，轉向謀求短期利益。美國的管理層的日常工作不再是考慮經營和戰略，而是想着如何降低成本（裁員，外包，減研發），如何提升資本回報率、現金流。

實際上，美國企業微觀上的轉變，在相當大程度上促成了全球化的發展。從分工的角度來說，將低資本回報率的產業分出去，將成本中心轉移到低成本的地區和國家，成為了美國企業流行的做法。這個轉變是「非常成功」的，美國企業只做那些最容易賺錢的環節，在技術和軍事力量斷層領先的時候，這麼做沒有任何問題——反正用最少得資本投入，賺取最大的利潤。

美國企業在資本回報率、現金流指標上取得了巨大的成功，但帶來了宏觀上的合成謬誤。美國需要資本開支的環節，低資本回報率的製造環節，都轉移給了東亞地區。而且尤其是轉移到了中國——這樣一個可能會對美國霸權產生影響的國家。如果是新加坡，日韓這樣的國家，風險不大，但是轉移到中國的過程中，發生了質變。

在美國工業「鐵鏽帶」地區，不少工人都面對就業困難的問題。

就這樣，美國失去了製造能力，加劇了貧富分化，鐵鏽地帶經歷了失去的30年，但是讓美股開始了大牛市。基本上可以說，是美國企業過去30年掏空了美國的製造業——為了追求股東價值最大化（資本利益最大化），最終毀掉了美國的製造業供應鏈。這是今天加徵關稅就能挽回的嗎？

根據北大路風的一份研究，2024年中國成為198起傾銷與補貼貿易調查的對象，數量翻倍。中國佔了全球貿易調查數量的約一半。歐盟委員會對中國產品發起了21項貿易防禦調查，包括鋼瓶、膠合板、蠟燭和裝飾紙等，前一年是9項。澳洲也有一些，不意外的是，美國發起的比歐洲多一些。值得注意的是，2024年針對中國的貿易調查有一半以上由發展中國家發起。117起由新興經濟體發起的針對中國的案子中，37宗來自印度，巴西19宗、土耳其9宗。

再加上中國2024年貿易順差衝擊萬億美元這個事情一起看，關鍵不在於是對中國是敵對或者友好，更重要的是，背後其實是全球經濟出現了本質變化。

2019年6月日本大阪舉行的習特會。（新華社）

俗話說，挑刺的才是真要買貨的。這些國家正是因為買了特別多中國商品，讓中國順差破紀錄，才發起了貿易調查。這些國家不是被美國逼的，而是各國商家自主決定的。這裡最重要的其實是中國商品競爭力太強。

美國對中國打貿易戰已經6年多了，反爾中國大力促進自主創新要出成果了。這是人類歷史上最可怕的出口競爭力，什麼都強，產能、技術、創新、自動化、性價比、供應鏈、物流，甚至還有低估的匯率。這導致中國與外國製造業出現了截然不同的反向運動，一邊是各環節不斷優化、機器換人、降低成本，一邊是到處出毛病、勞工素質低下、成本大增。

這些因素是慢慢起作用的。可以說，中國製造業「接近閉環」了。某個程度來說，對中國的調查數量爆增，反爾說明各國對於中國競爭優勢終於絕望了。就這樣，美國製造業還如何競爭？中美根本就選擇了兩條路徑，這都不是加徵多高的關稅可以回頭的。