港女台中誕死胎後失聯　遺體冰存886日未處理　被控棄屍罪恐囚5年

台媒報道，一名26歲黃姓香港女子，2022年11月在台中一間醫院產出死胎，事後與禮儀公司失聯，胎兒遺體之後一直被冰存，至今近兩年半。遺體存放費用至昨日（9 日）已經886天，以遺體儲存費每 500元新台幣計算，女子累計欠款逾44萬元新台幣（約合10萬3,830元港幣）。



女子被台灣檢方控以「遺棄屍體罪」，案件昨日（9 日）在台中地方法院開審，被告否認控罪稱不知道自己當時懷孕，到醫院才產出死胎。她又指自己當時經濟狀況拮据，連吃飯的錢都沒有，並非不要小孩只是不知道該如何處理。



該案件在台中地方法院開庭。（網絡圖片）

《中央社》報道，黃姓女子在2022年11月6日，於台中中國醫藥大學附設醫院產出該具死胎，當時胎兒已屆21週，重345克，具備人類身體型態。

起訴書指，被告原本與禮儀公司約定，先將胎兒遺體寄放往生室冰櫃，並在該年12月10 日繳清費用並領回遺體辦理後事，但被告事後失聯，且未辦理出院，警方並其後將她通緝，她隨後被捕。

依據《中華民國刑法》，任何人如犯「遺棄屍體罪」，可處6個月以上，5年以下有期徒刑。

被告辯稱：不知當時懷孕，經濟拮据「連吃飯的錢都沒有」

辯方律師指，死胎未滿24週，應視為「醫療廢棄物」；不過控方則認為，依據規定未滿 20週才能被視為「醫療廢棄物」，但被告產出的死胎已達21週，因此她涉嫌犯下遺棄屍體罪。

被告黃女在審訊中時稱，不知道自己當時懷孕，到醫院才產出死胎。她也提到，自己當時經濟狀況拮据，連吃飯的錢都沒有，她並非不要小孩，但不知道後續該如何處理。

合議庭認為，被告當時未簽署死亡證明文件，禮儀公司無法處理遺體，又指如果有經濟問題，可尋求部門或社福機構等方式求助。案件今日（10 日）續審。