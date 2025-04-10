蘇起警告美國可能「抗中不保台」　軍事上根本來不及救台灣

綜合台媒報道，台北論壇基金會董事長蘇起4月9日在講座中預警，拜登的「抗中保台」，很可能在特朗普（Donald Trump，又譯川普）任內變成「抗中不保台」，還指台灣民主牌失效，特朗普只在乎台積電，對台灣所謂的民主價值根本不看重，且軍事上美國根本來不及救台灣。



台北論壇董事長蘇起9日表示，特朗普除了台積電，對台灣所謂的民主價值根本不看重，台灣的「民主牌」不再有效。（中時新聞網）

曾任國安會秘書長、陸委會主委的蘇起於4月9日接受台灣民眾黨邀請，以「川普新方針，『抗中不保台』」為題進行演講。

蘇起稱，台灣在主權轉手的過程中，從未經歷過大規模戰爭洗禮，但這也使得台灣社會普遍對地緣政治敏感度不足，並產生一些迷思，包括台灣民主廣受各國（尤其美國）敬重；因為在台灣民意最大，所以以為在國際上定也如此；台灣是老天保佑的寶島，過去沒事，將來也不會有事；中共不會打，因為打不過美國、代價太大、共產黨會崩潰等；美國會來救，因為台灣太重要，如第一島鏈、如不救美國全球龍頭聲譽將動搖、台灣有護國神山台積電等。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

他表示，特朗普上台之後，風向轉變，台灣的迷思被打破：沒人在乎民主，台灣「民主牌」失靈，特朗普除了台積電，對台灣所謂的民主價值根本不看重；其次，美國國會對台灣的支持也轉趨低調，甚至美國為了自身利益，不惜與全球大打關稅戰。

蘇起指出，更重要的是，「軍事上美國根本來不及救台灣，即使想救！」他表示，美國軍力長期消耗，只打反恐戰，從未與大國對決，更沒有大型海空戰經驗，尤其還要跨越整個太平洋，官民專家一致估計美國僅能眼看解放軍在台灣造成「既成事實（fait accompli）」後，才能考慮是否救援。

解放軍東部戰區對台軍演。（影片截圖）

蘇起指出，他自2020年起一直質疑「美國一定會來救台灣」，並稱拜登的「抗中保台」，很可能因此在特朗普任內變成「抗中不保台」。