美對台關稅若飆破30%　台官方示警：恐損12.5萬就業、致產能過剩

針對美國宣布對台課徵32%對等關稅，台灣行政院長卓榮泰今（11）日在台立法院提出專案報告，警告台灣若被美國加徵30%以上稅率，美國自台灣進口將減少超過21%，台灣可能面臨轉單、產能過剩等風險，衝擊製造業約12.5萬個就業機會。



台媒《中央社》報道，卓榮泰指出，農漁產品也將受到影響，其中蝴蝶蘭預計多負擔3.2億元（新台幣，下同）、茶葉出口成本增加1.1億元、毛豆影響金額為1億884萬元、吳郭魚增加4.6億餘元、鬼頭刀損失1.1億元。

雖然美國總統特朗普於4月9日宣布暫緩高額關稅90天，期間僅課徵10%基準關稅，但卓榮泰提醒，美方政策變化快速，仍需做出完整應變。

4月2日，美國總統特朗普宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

在立法院的專案報告中，卓榮泰提出三種關稅情境推估：第一類低關稅情境（10%至20%）：主要增加企業成本，但不至於出現生產基地外移或訂單流失，預估總體支援方案預算為361億元。第二類高關稅情境（20%至30%）：電子資訊、鋼鐵、機械、運輸工具等產業衝擊明顯，農業方面，蝴蝶蘭、茶葉與水產品也受波及，所需支援預算為576億元。

第三類則是極高關稅情境（超過30%）：除新增關稅負擔外，美國進口自台商品將減少逾21%，出口市占率下滑0.72%，產業面臨轉單壓力、出口競爭力下降，產能過剩與庫存積壓問題浮現，可能導致外銷產品回流內銷擠壓市場，預估需880億元支援方案。

卓榮泰強調，若美方對台灣課徵32%對等關稅，估計製造業產值將減少5%，其中電子資訊、機械、運輸工具、重電與鋼鐵金屬等產業影響幅度達3%至14%。