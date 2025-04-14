「80年代巨星」被目擊曾在內地餐廳做侍應　當年傳因欠巨債消失

一代巨星65歲李茂山當年與林淑容合唱《無言的結局》紅極一時，然而卻在事業巔峰時，染上賭癮更傳出欠下數千萬債務，於1999年帶著家人離開台灣，消失演藝圈至今已26年。



近日，資深媒體人狄志為在節目中提到他的狀況，認為李茂山狀況淒涼，有家卻歸不得。

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李茂山當年紅遍新加坡、馬來西亞等地區，有「星馬王子」的稱號，且不僅唱紅《無言的結局》、《今夜又擱塊落雨》等歌曲，在主持方面也十分幽默，曾主持《來電五十》、《玫瑰之夜》以及《歡樂一百點》等當紅節目，更憑藉《玫瑰之夜》奪下金鐘獎最佳主持人。豈料，就在事業正當紅之際，突傳出他欠下巨額賭債，帶著家人逃離台灣，也從此消失演藝圈。

資深媒體人狄志為在《娛樂頭版頭》提到，據說李茂山20多年前欠下2、3億賭債，隨後帶著老婆、小孩逃離台灣，跑路期間有人在大陸遇到李茂山，當時他在一間餐廳內端盤子，但他卻不在意他人眼光，表示「英雄不怕出身低」，有時還會上台唱歌表演。被問到是否有人認出他，李茂山還幽默自嘲說自己只是「長得像李茂山」。

狄志為感嘆，李茂山狀況淒涼，有家歸不得，明明家在台灣卻不能回來，而據傳李茂山已將債務還清，許多人也盼他能復出開演唱會，但據知情人士透露，李茂山認為現在生活安逸，不想再出現螢光幕前。

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