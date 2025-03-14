內地「逾400萬粉絲女歌手」欠債不還　執法人員等演唱會完即追捕

大陸一名擁有百萬粉絲的網紅女歌手，被湖南法院判決還債但拒絕履行，甚至隱匿行蹤。



日前她高調搭乘千萬座駕，在雲南省昆明市登台表演，法院執行人員苦追近16小時，在演唱會後將她控制。

內地網紅歌手楊雯梓在抖音上擁有高達427萬粉絲。（抖音截圖）

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《每日經濟新聞》報道，這名網紅歌手名叫楊雯梓，出生於貴州松桃苗族自治縣，畢業於北京現代音樂學院，她與胞兄楊坤組成「天生兄妹」二人團體，專門演唱貴州少數民族曲目，還曾上央視節目表演，人氣頗旺，如今在網路擁有百萬粉絲。

不過楊女疑因投資失利，欠下大筆債務，法院判決她償還，但她卻不斷拖延，甚至隱匿行蹤。法院近日獲悉，她將在雲南省昆明市登台演出，執行人員與司法警察一行6人，展開跨省逮人。

報道指出，法院利用大數據鎖定她演出的場館及下榻飯店，並追蹤其千萬名車邁巴赫（Maybach）座駕。等演唱會落幕，至此執行人員已苦追近16小時，凌晨1時15分，執行人員開車一路尾隨，就在楊女下車瞬間，立即上前堵人，隨即將其控制。

楊女辯稱，並非刻意拖欠不還，她稱因在雲南演出，無法前往湖南省調解此事，最終她與法院達成協議，當場支付54萬元人民幣，並承諾剩餘金額分期償還。

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