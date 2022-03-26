日本超傳奇小提琴少女　做錯一件事跌入地獄　數十年後終涅槃重生

在莫泊桑的著名短篇《項鏈》中有一句著名的話：那時她還不知道，所有命中饋贈的禮物，早已暗中標好價格。這句話形容我們今日即將講述的主人公毫不為過，看她的故事，就好像在聽貝多芬的《命運交響曲》，大起大落，讓人唏噓不已。



今天故事的主人公名為佐藤美代子，也許有人對她不是十分了解，她曾經是活躍在世界舞台上的日本一流小提琴手。但她的前後半生，卻像是被生生劈成了兩半。

如果翻開佐藤美代子的履歷，她自小學習小提琴的經歷絕對是「開了掛」。9歲開始學習小提琴，15歲開始師從東京藝術大學副教授岩崎洋三，作為日本公費留學生赴法留學。19歲首席畢業，在當時絕對可以算是出類拔萃了，與世界著名的鋼琴演奏家理查德·克萊德曼（Richard Clayderman）是校友……

被騙走全部財產 消聲匿跡17年後捲土重來（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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回到日本後，在東京文化會館小廳舉辦歸國紀念獨奏會，此後連續7年舉辦個人音樂會。不止如此，佐藤美代子倫敦新交響樂團、皇家利物浦交響樂團、巴黎柯隆交響樂團合作。美國誕生200周年，她被法國政府作為音樂使節派遣，在美國各地演奏。30多歲時，已經是國際上小有名氣的日本小提琴樂手。在外國的報紙上，還能找到她當年音樂會的新聞。現在還有當年佐藤美代子接受採訪時的錄像，那時她滿面春風，說著希望10年20年之後能離夢想更近一步，所有看過那段採訪的人都相信，佐藤美代子的前途一定還會更加不可估量。

誰也沒有想到，原本是國際小提琴手的她，即將迎來足以顛覆人生的一次重創。在佐藤美代子30歲時，她經歷了離婚，在她40歲之時，因為要進行海外表演的緣故，她把家裏的財產都交給一位親近的女士打理，但沒想到，這位女士在她海外表演的時候，把家裏的財產、土地、房子全部捲走！佐藤美代子一夜間身無分文，變成了窮光蛋。直至今日，78歲的佐藤美代子依舊住在租來的房裏等待著那位女士的聯繫。財產盡失之後，佐藤美代子只能寄住在母親老家，從1994年到2011年，這位本大有前途的國際小提琴手銷聲匿跡，整整17年毫無音信。

2012年開始，佐藤美代子開始逐漸復出，有演奏會、音樂會等，但大體是些公益演出。一年下來，場次也並不是很多。報紙上還能找到一些當年的新聞。原本以為佐藤美代子可以就這樣逐漸復出，但更大的變故發生3年前，母親去世，從那之後，佐藤美代子的人生陷入了徹底的黑暗。不想出門，不想和人溝通，不想動彈，最喜愛的小提琴也沒有演奏的力氣，於是謝絕了演出的邀請。就連普通的音樂練習，佐藤也忘記了約定好的曲子，這在之前是從來沒發生過的。

佐藤美代子10年的朋友，音樂治療師，前田キヨ子看在眼裏急在心裏。佐藤美代子畢竟已經是70多歲的老人，在認知功能上確實出現了衰退，加上沒有演奏意願和新冠隔離，前田擔心這樣一個人孤獨地生活下去，佐藤有一天遲早要出問題。就在這時，前田提出要不要一起錄CD專輯來幫助佐藤重燃對音樂的熱情。錄制專輯是佐藤美代子一直以來都很想做的一件事。前田請來了吉他手佐藤ふじを擔任錄音師。

音樂上有一句話，一天不練自己知道，兩天不練同行知道，三天不練，那所有人都知道了。佐藤美代子中止了小提琴訓練，她的手變生了，經常錄著錄著就說不行了。每到這時，前田就會用勵志的話語來鼓勵她。就這樣過了半年，已過古稀之年的佐藤美代子保持一周錄一次，每天7小時以上的錄音時間，抱著必死的決心練習，終於漸漸找回了當年的感覺。即使只有一個人，也來錄音室練習拉琴。在練習的時光裏，佐藤美代子也漸漸從陰霾中走出，甚至開始籌備自己的個人演奏會。對朋友們所做的一切，佐藤美代子從心底裏表達感激。

2021年，78歲的佐藤美代子時隔多年，終於舉辦了自己的個人演奏會，雖然只來了30個人，但對她來說卻意義非常，台下坐著的好友前田終於聽到佐藤從前的優美琴音，眼含淚水。兩小時，全程站立演奏八首曲子，對一個78歲的老人來說，這簡直是毅力與體力的雙重挑戰。從她專注的神情中，我們仍能看見佐藤美代子當年的風采。對於今後的打算，佐藤美代子回答，她之後仍會為成為一個出色的小提琴演奏家而努力，要變得越來越好。

佐藤美代子的故事感動了許多網友，有網友表示真真看哭了。「不能原諒，就算是這樣也還在努力向前看……什麼都是這樣吧，看哭了，我也要努力」，「天才們的試煉總是這樣沉重，我也失去了財產、家人、健康，卻不能這樣向前看，天才們懷有堅定的意志，真的了不起」。

從喪母的陰影中走出後，佐藤美代子漸漸又開始參與到她熱愛的小提琴事業中去。與好友們一同參加音樂活動。也參與了新冠支援的音樂活動，從新聞上的照片看，她的氣色已經好多了。自小與音樂結緣，因音樂聲名鵲起，人生失意後跌倒再起，最終又被音樂所拯救。一位78歲的老人，對音樂還抱有這樣純粹的熱愛，實在不得不讓人敬佩。佐藤美代子的個人網站名為「聲音自宇宙而來」，希望這位78歲的樂手奶奶能帶著這樣寬容的氣度，和小提琴為伴，永遠在小提琴演奏家的道路上熱愛而行！

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