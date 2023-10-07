《非誠勿擾》拜金女馬諾13年後驚人近況曝光　疑丈夫發長文揭惡行

女模馬諾2010年在大陸相親節目《非誠勿擾》以一句話「我寧願坐在寶馬裏哭，也不願坐在自行車上笑」爆紅，卻也因此被貼上拜金的標籤。



時隔13年，一名自稱馬諾丈夫的網友1日發長文控訴，她騙錢、騙房、騙感情，捲款跑路。

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10月1日開始，網名為「我和寶馬女一年的故事」的網友，連續幾天發文控訴自己被「M小姐」騙光財產。

他第一次發文是PO出一張結婚證書和闡述自己與寶馬女的基本情況，結婚證書顯示女方名字最後一個字是「諾」，男方是「斌」，並配上標題：「曾經的寶馬車裏哭，和我發生了一年的故事。」標籤則是「非誠勿擾」和「婚姻」。

根據這幾個訊息許多吃瓜網友紛紛猜測，女方就是多年前的一檔相親節目《非誠勿擾》的「寶馬女」馬諾。

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貼文表示，男方2022年7月看M小姐直播，給她打賞總計20多萬（人民幣，下同），兩人漸漸熟悉，之後就開始了戀情。

但男方有老婆有孩子，M小姐當時也有一個交往近8年的男友，兩人就是雙雙出軌，互為小三。不過，男方表示，兩人當時都選擇了隱瞞。

貼文稱，之後男方帶著女方到處旅遊，在相處中兩人都發現了彼此的秘密。雙方爭吵後，男方為了M小姐而選擇與前妻離婚。

貼文透露，兩人如願在一起後，男方發現與M小姐有很多觀念上的不合，但就算如此，男方還是捨不得這段關係，為了給M小姐安全感，把工資全給女方，還包括一套上海的房子。

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貼文指出，之後，M小姐提出希望男方能在前妻那拿回一些離婚補償費。因此事兩人再次發生口角，之後M小姐失蹤了。

4日，該名網友再次發文表示，自己到M小姐家裏想要挽回，得知她把家裏的東西都搬空了，打電話發訊息都不回。

最後，男方發文喊話：「M小姐，為什麼連一句正面的溝通都不行，不回信息，不接電話，一切拉黑？妳經常說我100個心眼，可是妳呢？」

到目前為止，男方沒有再發文，並刪除所有的發文。因此，他所言真假還有待考證。

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