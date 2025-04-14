《衛報》爆白宮內部台灣政策現「宮鬥」　北京趁機軍演試探特朗普

英國《衛報》報道，隨著中國在五周內密集展現海上軍力，包括試射兩棲登陸駁船、展示切割深海電纜的裝備，北京此舉不僅是對區域鄰國展示實力，更意在「測試美國總統特朗普的底線」。但美國內部對如何處理對華及台灣問題分歧明顯，使中國更有機會藉軍演與灰色地帶手段試探美方反應。



澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）分析指出，中國正在觀察特朗普政府的一舉一動，了解他們可以試探底線到什麼程度。他警告，北京可能升高台海軍演，並加強對菲律賓與日本等國的施壓手段，「中國會更有意願冒著對菲律賓造成傷亡的風險，比如從水砲升級為更具攻擊性的方式，迫使馬尼拉接受中國主張」。

1月24日，菲律賓3003號和3004號船侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，中國海警依法攔阻管制、警告驅離。（央視新聞）

報道引述特朗普第一任期國務院前官員說法，指美國政府內部目前在是否以及如何介入印太地區、保護台灣等議題上出現明顯分歧，「目前確實有幾個派系彼此競爭，簡直像宮鬥，所有人都在爭取最後話語權左右特朗普」。該名官員進一步指出：「在台灣政策上，傳統國安派如國務卿魯比奧與國安顧問沃茲，與MAGA人馬之間存在明顯分歧。」

澳洲羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計劃主任羅赫芬（Sam Roggeveen）表示，特朗普政府內部確實存在一派主張淡出歐洲事務，「但是否同時主張在亞洲投入更多資源，這點就完全不清楚」。他指出，從特朗普在俄烏問題上的立場可以看出，他傾向將重大地緣政治與經貿綁在一起談，而且經常立場轉變迅速。

《衛報》報道稱，北京正在密切觀察特朗普動向。若俄羅斯總統普京能與特朗普達成「大交易」，如以烏克蘭割地換取美方鬆手，則北京可能「有樣學樣」試圖以經濟利益換取華府在台灣問題上的讓步。

美國策略顧問公司亞洲集團（Asia Group）能源與永續發展部門負責人舒克－佩吉（Jenny Schuch-Page）指出，即便只是美中可能達成「大交易」的前景，也會讓東南亞國家感到焦慮，擔心自己會淪為籌碼。

2025年3月17日，俄羅斯聖彼得堡，圖為藝術家在當地畫廊展示自己所著畫作《世界和平》，其中顯示半個特朗普與普京的面部畫像。（Reuters）

此外，亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副會長、國務院前美亞太助卿羅素（Danny Russel）警告，美國政府目前缺乏長遠對華戰略，加上對中央情報局等安全機構的裁員，可能對美方在印太地區的情報合作構成影響。他指出，中國有可能吸收被裁探員作為情報來源，直言「在國安與經濟利益迫切需要清晰判斷的時刻，美國卻選擇讓自己蒙上眼睛」。

《衛報》認為，特朗普政府未來與中國互動將聚焦於人工智能、機器人、電動車及6G等戰略技術領域，但中國目前在這些領域已取得先機，對美國構成競爭壓力。