小孩在迪士尼失蹤？香港轉機遭公安盤查？台灣綠營側翼集體造謠？

民進黨在台灣力推「大罷免」，目前二階連署陷入苦戰，青鳥、黑熊等各路側翼開始無下限的集體造謠，只為催出台人心中對於中國大陸的仇恨情緒。如今連一國兩制下的香港，也成為他們利用謠言做墊背的對象。

「小孩在香港迪士尼不見」？綠營側翼的「奇幻創作」

這波集體造謠的產地就在Threads。比如近日有台灣網友「不約而同」地聲稱，自己的小孩在香港不見。一篇Threads文章寫道，一對台灣夫妻帶3歲女兒到香港迪士尼，結果小孩失蹤，由於打擊太大導致離婚，「這種事情居然在聯絡得到的交友圈內真實發生，我要嚇死了。等等就去買AirTag縫在小孩衣服裡。」

文章一出，有網友認為內容根本就是「奇幻創作」：多篇類似的貼文，都是沒找到小孩就回台灣，同時皆包括夫妻離婚的情節，「對台灣人來說，原來找回小孩那麼不重要啊。」不過，綠色側翼隨即反擊，聲稱「他們當然有報警了，也有調監視器，但小孩最後的身影是被擋住的，所以沒錄到被帶走的過程。剛開始都當成『走失』來處理，錯過黃金營救期。」

儘管創作者言之鑿鑿，但說法過於離奇，引來大批香港網友的質疑。多數香港網友留言指出，這麼嚴重的事情，不開記者會根本說不過去，香港警方不可能沒有交代，新聞亦未見任何相關報道，同行者少一人，航空公司也不會毫無過問就讓他門登機返台。「我在香港未聽過有小孩在樂園不見的新聞，真的懷疑自己是否生存在另外個空間。」

台灣歌手Tank（呂建中）日前公開自己在中國大陸成功完成心肝移植手術，台灣網路上開始散布陰謀論，宣稱是「活摘國有器官」來統戰。（微博@呂建忠）

事實上，「小孩在香港迪士尼不見」的網文突然充斥網路輿論場，其時間點正好與台灣藝人Tank（呂建中）公開自己在中國大陸成功完成心肝移植手術差不多。消息傳回台灣後，各種陰謀論四起，紛紛將法輪功、大紀元過去針對中國大陸「活摘器官」的「指控」拿出來大做文章。又結合宣稱中共強迫法輪功信徒器官移植的加拿大紀錄片《國有器官》（State Organs），以及來路不明的「身體中空」影片等等，渲染對於中國大陸的恐懼，結論卻無不指向呼籲台灣民眾出來罷免國民黨、民眾黨等「中共同路人」立委。

「中國活摘器官」與「小孩在中國香港不見」的操作手法如出一轍，目的無非是要激化仇恨動員，前者竟然還有許多具有醫學背景KOL出面「背書」。一位在中國大陸執業的中醫師便告訴筆者，他完全無法理解一個移植手術，為何在台灣只因「大罷免」就能被扯為「瞞天大謊」。這位中醫師痛批，真相就是台灣突然發現中國大陸現代醫學技術已反超自己，「輸不起而惱羞成怒」，「能玻璃心到這種地步還真的笑死人。」

「香港轉機遭公安盤查」？破綻百出幻想文被大量轉發

最新的創作進度是，有台灣網友自稱要從美國回台灣，買了國泰航空便宜的機票，結果在香港機場轉機登機時，竟被分配到「中國國內線」，還遭到「公安」的盤查，差點被拘捕，只因她曾在Facebook批評過韓國瑜。她還指證歷歷地寫道，「好在我有帶著小孩一起回來，港龍航空的空姐跟公安說：要登機了，小孩在找媽媽。那些公安才放棄，讓我上飛機。」「我認真嚇死！我家小孩也嚇死！」

沒想到如此破綻百出的幻想文，竟能得到超過150次轉發，將近3,000個讚，還有人在底下留言附和：「跟中國友好的航空公司都不能搭！就是有人不信！」「在中國、香港轉機的一律別買。」「切記，匪區不入。」「搭華航或長榮吧，省了小錢被活摘器官不值得！」「太可怕了，生死一瞬間」云云。

近日有台灣網友聲稱，自己帶著小孩從美國搭乘國泰航空班機返台，在香港轉機時被分配到「中國國內線」，還被「公安」盤查。（國泰航空網頁）

香港網友看到後直呼不可思議，「其實要幾弱智先至會信呢啲新聞！」還有人嘲諷，「台灣活摘腦袋的情況比原先估計的要嚴重的多。」

筆者為此特地向一位在國泰航空任職超過30年的空服員詢問，她第一句話就直言：「水平太低，太難評論。」她進一步說明，轉機航班用哪班機，完全視乎接駁航班的時間如何銜接最適當。她不明白該作者所言「中國國內線轉機」的意思，因為國泰航空轉機只有在香港，沒有在內地其他城市。

這位空服員強調，她飛了超過30年，也飛大陸航班，從未發生過「公安盤查」的事件，「更何況，香港轉機不可能有公安啊！」她表示，作者發文太矛盾了，「我想不通國泰航空何時在『大陸』接駁班機到台灣？」她批評台灣的綠營側翼「實在太高估自己的分量」，「香港或中國從來也不會介入，或插手去查這些人，浪費時間和力氣！」

綠營對香港人心懷敵意，「撐香港」只是為了騙取選票

平心而論，民進黨及其支持者，長期以來拿「撐香港」作為口號，以此大吃人血饅頭，為自己創造更大的政治與選票利益。今天為了「大罷免」的仇恨動員，不惜把香港當成集體造謠的對象，自我揭露了他們只把香港視為政治工具的真面目，而非為了「民主自由」等價值觀。

香港反修例運動期間，民進黨動員台灣民眾上街頭「撐港抗中」。(資料圖片)

就在不久前，18名民進黨立委提案，要求港人申請在台居留或定居，應依照「大陸地區人民來台居留定居規定」；同時若要取得台灣人身份，則必須放棄香港原有護照。換言之，港人欲取得台灣身份，將由過往最快1年延長至6年。而提案的民進黨立委所持之理由，乃主張「中共透過港澳移民滲透台灣」。由此可知，對民進黨而言，「撐香港」不過只是選舉口號，內心裡仍把香港人當成必須嚴加防範的「匪諜」。

事實上，利用香港作為集體造謠進行仇恨動員，雖然是綠營側翼的政黨惡鬥手段，但見微知著，基本上曝露出台灣民主的惡劣化。美國著名歷史學家霍夫施塔特（Richard Hofstadter）曾點明美國的「反智傳統」，其實他還有一本名為《美國政治中的偏妄之風》的著作，更為細致地指明美國政治極端右翼久盛不衰的偏妄之風，「政治舞台上陰謀論盛行，被害妄想症不時發作」，當然包括了眾所周知的麥卡錫主義（McCarthyism）。

台灣戰後至今作為美國的附庸與扈從，就算自詡為「民主燈塔」，依然逃脫不了美國式民主政治的墮落與衰敗。「政治中的偏妄之風」，更是吹得越來越強烈。