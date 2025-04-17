港男為10萬元赴比利時運毒　台灣轉機被搜出15公斤氯胺酮

台灣警政署刑事局周三（16日）開記者會公布，今年1月接獲比利時海關通報，獲悉一名香港男子企圖從比利時偷運俗稱K仔的氯胺酮至澳門，局方趁他在台灣轉機時逮捕，從行李箱內發現15.11公斤氯胺酮，市價約3,000萬元新台幣（約717萬港元）。



香港男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K仔的行李箱，於台灣轉機時被捕，並當場被起獲毒品。（聯合報圖片）

香港男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K仔的行李箱，於台灣轉機時被捕，並當場被起獲毒品。（聯合報圖片）

網上招聘包機票食宿 從比利時運行李箱到澳門

當局指出，29歲陳姓男子報稱在香港從事冷氣搬運工作，從網上看到招聘廣告，稱只要幫忙搭飛機運送物品，一次可獲10萬港元，對方並提供免費食宿及機票。陳透過通訊軟件與對方聯繫，被委託搭飛機赴比利時，把涉案行李箱運至澳門。

1月31日凌晨3時許，台灣當局接獲比利時海關通報，稱疑犯將於凌晨5時許抵達桃園機場，當局緊急赴機場守候，待航機降落即派員逮捕。

香港男子接受跨國運毒集團委託，從比利時運輸內藏K仔的行李箱，於台灣轉機時被捕，並當場被起獲毒品。（聯合報圖片）

刑事局上月依違反毒品危害防制條例等罪嫌，將陳姓男子移送桃園地方檢察署偵辦，並經地方法院裁定羈押。

當局提醒，網上不少招聘陷阱藉高薪、輕鬆賺錢引誘，實則要求從事運毒等犯罪活動。運毒在台灣最嚴重可被判處終身監禁，絕非輕鬆賺錢可換到的代價。