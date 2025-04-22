「兩岸和統還需5至10年」　涉台學者：不願統與主張台獨是兩回事

內地涉台重量級學者、上海市台灣研究會會長兼上海國際戰略研究所會長嚴安林接受專訪指出，賴清德先前拋出的「國安17條」已相當接近北京《反分裂國家法》的紅線，「但越界與否還要看賴清德後續的行動」。



在今（22）日刊出的專訪報道中，嚴安林強調，賴清德政府將中國大陸明確界定為「境外敵對勢力」的做法，對兩岸關係產生非常負面影響。但他認為，賴清德提出「17條」的真正目的，是為了支持台灣內部政治「大罷免」行動，企圖鞏固權力與動員民進黨基本盤，為2026年地方選舉鋪路；「民進黨當局可能會走向更激進的台獨路線，但這不代表已經正在做」。

對於是否會引發兩岸軍事衝突，嚴安林直言，懷疑賴清德是否有勇氣如烏克蘭總統澤連斯基那樣，願意扮演反中勢力的代理人，進而引爆戰爭。

上海國際戰略研究所會長嚴安林。（資料照片）

談及兩岸統一進程，嚴安林表示，目前兩岸仍處於「全面統一的初期階段」，北京正持續做準備，若要實現完全的和平統一，「可能還需要5至10年」。儘管北京對統一有緊迫感，但目前並未設立具體時間表。「如果條件未成熟，貿然設立時間表反而可能會出問題，畢竟北京雖有能力阻止台獨，但尚未擁有『想統就能統』的實力。」

嚴安林強調，影響兩岸統一的關鍵外部因素仍是美國，「美國實力仍強於中國，這是兩岸尚未統一的主因之一」。

針對台灣年輕世代日益傾向不支持統一，嚴安林指出，這與民進黨當局長期推動「去中國化」教育有關，但「不願統一」與「主張台獨」是兩回事，「台灣年輕人並非真想建立『台灣共和國』」，因此「促進兩岸青年交流仍非常重要，統一希望也在年輕一代身上」。

2025年1月1日，賴清德發表上任後首度的元旦講話，談話全文使用「台灣」自述，隻字未提「中華民國」。（台灣總統府提供）

嚴安林表示，北京的核心戰略仍是推進兩岸和平與融合發展，制度性協商在民生議題上仍具合作空間，例如旅遊觀光等。然而他坦言，目前賴清德尚未展現恢復相關交流的意願，「上海或福建等地居民赴台旅遊在今年實施將非常困難」。

談及中美台三邊關係，嚴安林在專訪中指出，美國總統特朗普雖不會放棄台灣，因為「支持台灣對美國政府而言，是一種政治正確，而非特朗普個人偏好」，但特朗普對台政策的底線是「避免美國直接捲入台海戰爭」，因為「那不符合『讓美國再次偉大』的主軸」。

「特朗普對兩岸關係的風險仍然不小」，嚴安林分析，特朗普任內對台軍售規模可能最終超過拜登，但「特朗普不會白白保護台灣，台灣需要為自身防衛埋單」，同時，若台積電將全部業務移至美國，「台灣的戰略重要性也將進一步降低」。