假看牙真賣淫？台牙醫診所涉協助700陸客來台打工　陸委會回應

台北市魔法牙醫診所涉嫌以推動醫療國際化名義，在半年內協助近700名陸客以看診名義申請入境，但這些陸客實際上是來台非法打工、賣淫。



台北地檢署23日指揮移民署、調查局等單位，兵分9路搜索後，約談潘姓院長、旅行社負責人等12人，隨後診所潘姓院長、陳姓執行長及2名醫師被移送北檢漏夜複訊，訊後2名醫師20萬元交保。



對於台灣是否考慮修改「大陸人士入出境許可辦法」來杜絕此類亂象，陸委會發言人梁文傑認為，目前看來，許可辦法、審查過程都沒問題，但必須更加注意，因為類似找漏洞的情況常發生。



台北市魔法牙醫診所。（網絡圖片）

診所申請加入「國際化轉型計劃」

據了解，位於中山區的魔法牙醫為經營醫療旅遊市場，向台灣衛福部申請加入「台灣醫療及健康產業國際化暨醫療服務國際化轉型計畫」會員機構，涉嫌先透過對岸旅行社向陸客收款，再透過佑金旅行社、飛向旅行社接洽，讓陸客以矯正、治療牙齒兼旅遊的方案來台，並偽造不實病歷紀錄，涉違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪。

這些來台的陸客中，有不少人趁著來台期間非法打工，還有部分女子賣淫，直到被查獲在台從事與申請事由不符的行為，才引起主管機關注意。目前衛福部現已將魔法牙醫從國際轉型計畫中除權，但估計從2022年12月到2023年5月間，有近700名陸客因此順利申請入台。

台北地檢署23日指揮移民署北區事務大隊台北專勤隊、南區事務大隊台南專勤隊以及調查局台北市調處，搜索魔法牙醫、佑金旅行社、飛向旅行社等9處地點，並通知潘姓女院長及旅行社負責人等10名被告和2名證人到案，全案朝違反《兩岸條例》意圖營利使大陸人民非法入台，及《刑法》偽造文書等罪嫌偵辦。

院長為澳門籍喊冤稱並無違法

魔法牙醫診所院長潘韞珊強調並無違法。（翻攝聯合報）

魔法牙醫診所院長潘韞珊強調，自己做的是推廣國際醫療，不清楚什麼兩岸人民關係條例是什麼，也不知道為何被檢調約談，被偵訊後的結論就是「陸客來台會影響國安」。她強調自己的專業是全口重建，因此要求患者入台就一定要來看牙。她強調，牙醫師的收入不低，「為何要做犯法的事？不知道被調查的點在哪？」

台媒報道指，潘韞珊是澳門人，有台媒問她是否覺得被政府針對？她回應稱，不覺得有被政府針對，而是「陸客來台這件事情被針對」。

潘韞珊表示，自己不認為診所有問題，整件事應該是主體（指陸客）有問題，如果主體換成別的東西，應該還是一樣會被調查，她強調，台灣旅行業者不會做違法之事。