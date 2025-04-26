600萬粉絲美女網紅閉關讀書三個月　考上復旦大學：努力真的有用

內媒報道，在小紅書有600萬粉絲的網紅「迅猛龍特蕾莎」日前宣布要考研究所停止更新了3個月，此前她常常在小紅書分享備考心得，近日公布好消息，她考上了復旦大學的研究所，成為復旦管理學院MBA準新生。



復旦管理學院MBA項目相關人士表示，自己不知道考生的個人情況，但不管是不是網紅，「所有考生都是同一個標準，公平公正地考進來的」，「迅猛龍特蕾莎」更勉勵粉絲，自己雖然「這麼笨」，都能通過努力取得好成績，相信粉絲們也一定能行。她也幽默表示，以後見到她不要只問醫美相關的話題，也要多關注她的學習和成長。



「迅猛龍特蕾莎」分享錄取名單。（小紅書）

「迅猛龍特蕾莎」登上錄取名單。（小紅書）

2月24日，全國各地陸續發佈2025年碩士研究生招生考試（初試）成績。當晚，擁有百萬粉絲的網紅「迅猛龍特蕾莎」在直播中分享了自己的分數，其稱自己報考了上海一所大學的非全日制MBA（工商管理）碩士，初試成績總分223分，兩科分數分別為管綜140分、英語二83分。

近日，復旦大學研究生招生網，在2025年擬錄取碩士研究生名單公示表格中，發現了一位名叫許某鎣的考生，筆試223分，面試85分，總成績79.67分，復試院系為管理學院。4月25日，「迅猛龍特蕾莎」曬出了自己的復旦大學管理學院錄取結果，引起網民稱讚。

一位同樣參加2025年管理類專業碩士研究生考試的考生透露，管理類專業碩士研究生初試為全國聯考，全日制與非全日制考生的考卷一樣，兩科考題難度較高，「她備考三個月能考到這個分數確實很牛」。

「迅猛龍特蕾莎」此前常分享考研究所心得。（網絡圖片）

「迅猛龍特蕾莎」英語成績出眾。（網絡圖片）

「迅猛龍特蕾莎」英語成績出眾。（網絡圖片）

在2月24日晚的直播中，「迅猛龍特蕾莎」在分享成績的同時，也向粉絲們透露了她備考的不容易。為了專心備考，她停播了三個月，其間關閉了所有商務合作通道，全身心地投入到學習中。如今，她取得了滿意的成績，也讓她更加堅信「多讀點書」的重要性。

「迅猛龍特蕾莎」停播了三個月，其間關閉了所有商務合作通道。（網絡圖片）

據了解，「迅猛龍特蕾莎」於2019年8月入駐小紅書，次年11月，首條影片作品因其甜美的顏值，很快獲得了超過25萬的點讚量。2021年3月，其發佈的一條視頻作品更是獲得上百萬名網友點贊。截至4月25日，其在小紅書粉絲數量就已超過600萬。

「迅猛龍特蕾莎」有600多萬粉絲。（小紅書）