28歲武漢男瞞父母考上北大　錄母親震驚反應：她現在常睡夢中笑醒

近日，湖北武漢一段男子瞞著家人考取北京大學研究生的影片在網絡上走紅。影片中，鄭定龍在飯桌上告訴母親這一好消息，母親震驚的反應引發了廣泛關注。鄭定龍今年28歲，已被北京大學深圳研究生院法律專業錄取。他表示，現在母親常常因為高興而在睡夢中笑醒。



影片顯示，鄭定龍突然在飯桌上公布喜訊，「我今年考上了北大」，母親先是驚成「靜止畫面」，之後大叫一聲「啊！」，隨即笑得樂開花。

鄭定龍突然在飯桌上公布喜訊，母親先是驚成「靜止畫面」。（影片截圖）

之後大叫一聲「啊！」。（影片截圖）

隨即笑得樂開花。（影片截圖）

在周六（26日）接受內媒採訪時，鄭定龍提到，這段影片是兩周前拍攝的。他在吃飯時偷偷錄下母親得知自己考研錄取的反應，旨在給她一個驚喜。

談及瞞著父母考研的原因，鄭定龍解釋道，他希望能給父母帶來驚喜，同時也不想讓他們為自己擔心。由於本科畢業於普通院校後沒有找到合適的工作，他選擇瞞著父母備考。去年年底參加考研，今年2月收到成績，3月在深圳進行面試，並於3月底公示錄取名單，直到那時他才告訴父母這個好消息。

鄭定龍的錄取通知。（經視直播）

鄭定龍表示，母親之前對他的工作和結婚問題十分操心，但在得知他考研被錄取後，態度發生了顯著轉變，開始全力支持他繼續深造。他還提到，母親最近精神狀態很好，甚至在夢中也會笑醒。

鄭定龍希望從事涉外律師業務。（經視直播）

未來，鄭定龍計劃在研究生期間充實法律基礎，並希望從事涉外律師業務，為自己的專業發展奠定基礎。目前，他的母親雖然已退休，但仍在一所學校擔任宿管阿姨。

鄭定龍表示，自己的堅持和努力不僅讓他在學業上取得突破，也讓家人感到無比欣喜。他強調：「努力沒有白費，付出必有回報。」