台7旬翁離奇死亡陳屍水塔「全棟大廈住戶喝屍水2天」生前時有幻覺

25日台北市大安區一處高級公寓，發生7旬黃姓老人陳屍公寓水塔案件，由於死者沒有外傷，且疑有精神不佳情況，警方初步懷疑老翁可能是不慎跌入水塔造成憾事，警方報請檢察官相驗，沒有他殺嫌疑。



台北市大安區敦化南路二段一處公寓，25日晚間發現水塔內有浮腫男屍，轄區警方拉起封鎖線調查；警方發現死者為公寓頂樓住戶家屬，是70多歲的黃姓老翁，老翁日前找上弟弟家借住，23日失聯，家屬找不到人，報警協尋。

警方在水塔發現屍體後，立即通報救護車到場。（聯合報授權使用／記者廖炳棋翻攝）

據了解，死者借住在頂樓加蓋房屋，失聯後家屬報警，警方調閱監視器，始終沒有看到死者進出公寓大門，警方25日晚搜索公寓，晚間7時許，掀開水塔蓋就發現死者陳屍水塔內。

警方指出23日下午，死者家人報案，指稱當天凌晨找不到死者，懷疑他在當天凌晨離開住處，到下午還沒有回家。警方獲報後調閱相關監視器畫面，都沒有發現死者離開住處身影，25日晚再次前往死者生前最後住所查訪。

警方除在現場尋人，也聯繫家屬釐清案情，家屬說黃男精神狀況不佳、時有幻覺，發現死者後，警方研判可能是不慎跌入水塔導致發生憾事，鑑識人員到場勘察採證，初步未發現有明顯外傷，為求慎重，報請司法相驗完成相關調查程序。

為積極盡速釐清案情，警方配合檢察官，昨日早上現場複式勘察及大體相驗，結果初判皆沒有他殺嫌疑及有外力造成死因。

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