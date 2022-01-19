台灣高雄首批酒駕判罰清掃殯儀館　當事人：從未離死亡這麼近

高雄市上月發生酒駕事故造成林姓一家人一死三傷悲劇，市長陳其邁宣示讓酒駕有罪判決或緩起訴者要去殯儀館服社會勞動役，18日首批11名酒駕者前往高雄市殯葬管理處接受處罰，10男1女清掃往生室、入殮室與火化場等場地。酒駕者說，第一次距離屍體這麼近，內心震撼極大。



高雄愛河酒駕案引發社會大眾群情氣憤，市長陳其邁也震怒不已，會同雄地檢署、警局、法制局、交通局等單位研商，要求酒駕經有罪判決或緩起訴者，必須到高雄市立殯儀館服社會勞動或提供義務勞務。

18日首批11名酒駕勞動人至高雄市殯葬管理處報到，地檢署主任檢察官董秀菁會同民政局主秘林文祺等人到場。主要的工作範疇是清潔往生室、入殮室、冷凍大樓及火化場等場所，未來視情況檢討調整。

「從未離死亡這麼近」內心震撼極大（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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18日首批酒駕者勞動4小時，眾人在殯儀館人員陪同下打掃環境，沒有直接接觸遺體。事後分享心情說，擦拭冷凍櫃門，想到裡面就是遺體，從未距離死亡近，內心感觸深，以後開車真的要小心，不該喝酒開車上路。

民政局長閻青智說，市府厲行酒駕零容忍措施，期望透過勞務之執行及環境的體驗，進而警惕自己、尊重他人生命杜絕酒駕，提升道路安全及尊重用路人之權益。

民政局指出，為貫徹政府杜絕酒後駕車決心，高雄市政府與地檢署共同議定，酒駕者經有罪判決或緩起訴，18日起要求至市立殯儀館易服社會勞動或義務勞務，盼勞動人在莊嚴肅穆場域下，深刻體會生命的寶貴及家屬撕心裂肺之痛。

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