台牧師酒後亂摸少男少女私處　上月死亡不獲起訴　離世前曾打疫苗

男女交往一定要好好地掌握分際，不論是在哪裏千萬都要注意，日前台灣有一名牧師，因為在一次的教會活動上喝了酒，藉着酒意竟對着一對住在寄養家庭的少男少女「私密處」狂摸，最後警方依強制猥褻罪移送法辦，結果最後牧師坦承犯行，但卻因為施打疫苗後不治，檢察官只能做出不起訴處分。



根據了解，在去年夏天，這位擔任牧師的陳姓男子在台北市的某教會活動中，因為喝酒後失態，對參加活動的一對未成年男女送別時，竟撫摸他們下體，而這對未成年男女平時住在寄養家庭中，他們返家後依然覺得不舒服，因此告訴寄養家庭的父母，雖然隔天陳姓牧師自知酒後失態，主動向對方道歉認錯，但警方獲報後仍然約談陳姓牧師後，依強制猥褻罪函送北檢偵辦。

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最後因為寄養家庭的父母並非未成年男女的監護人，因此在經由新北市政府開會後，以新北市長侯友宜的名義對這名牧師提告，而陳姓牧師到案之後也表示，當天因為心情不好喝了酒，所以在送該名男女離開時，以半開玩笑的摸了2人私密處，並沒想到結果會如此嚴重。

結果就在檢察官調查告一段落準備偵結時，卻接到了新北市社會局的通知，表示這名陳姓牧師在上個月打完疫苗後往生，檢察官在確認陳男死亡後，依《刑事訴訟法》相關規定處分不起訴。

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