索馬里宣布禁止持台灣護照入境　台官方：受北京唆使　嚴正抗議

索馬里政府宣布依聯大2758號決議堅持一中原則，自4月30日起不得持台灣簽發護照及旅行證件入境或過境該國。台灣的外交部29日對此表達嚴正抗議，指索馬里受北京唆使並錯解聯大決議，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，要求撤銷公告。



4月22日，索馬里民航局（SCAA）通告，該國政府根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此通知所有航空公司營運商及利害關係方，自30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬里聯邦。

對此，台方嚴正抗議，指索馬里在北京唆使下，採取限縮台灣人旅行自由及安全的作法，要求索馬里政府立刻撤銷該項公告。當局及駐索馬里蘭共和國代表處與索馬里蘭共和國政府共同洽請理念相近國家及國際組織採取具體行動，以撤銷此一錯誤作法。

當局也呼籲，為確保台灣人旅行安全及便利，在索馬里政府尚未撤銷前述公告以前，暫勿前往索馬里聯邦及索馬里蘭共和國。

台方又提到，索馬里蘭共和國自1991年宣布獨立以來，已進行4次總統大選，政治情勢穩定，民主持續深化，與台灣一樣，民主自由的理念相近。索馬里政府藉由控制索馬里蘭領空，阻止民主國家人民相互交往的粗暴行徑，已對「非洲之角」情勢造成惡劣影響。