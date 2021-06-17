台灣索馬里蘭簽署醫療合作協定　將派醫療團常駐並助建構醫護能力

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-17 17:53

台灣外交部在周三（16日（晚間發出新聞稿，指外交部長吳釗燮當天透過視像方式，與索馬里蘭共和國外交暨國際合作部代理部長歐利班（Liban Yusuf Osman），共同簽署「中華民國（台灣）政府與索馬里蘭共和國政府醫療合作協定」（Medical Cooperation Agreement between the Government of the Republic of China (Taiwan) and the Government of the Republic of Somaliland），以深化雙邊醫療合作。 根據協定，台灣將派遣醫療團常駐索馬里蘭首府醫院提供服務，彰顯嘉惠民生的台灣模式合作精神。

吳釗燮在致辭時表示，醫療是台索雙邊合作的重點領域，簽署醫療協定將進一步推升兩地醫療領域合作的深度及廣度。未來台灣將根據在海外執行人道醫療計劃的豐富經驗，研議派遣專業醫療團隊赴索馬里蘭，推動索國醫護人員能力建構計畫，盼能系統性提升索國整體醫療衞生能量，並實踐台灣對於促進世界衛生發展的承諾與責任。

台灣外交部在新聞稿中亦説明，台灣與索馬里蘭2020年完成互設代表機構後，雙邊合作關係持續深化。台灣秉持互利互惠的精神，持續與索馬里蘭在公共衛生、資通訊、農業及教育等領域推動雙邊合作計劃，包括「孕產婦及嬰兒保健功能計劃」，以協助改善目前索國面臨的孕產婦及新生兒高死亡率問題。此次簽署的兩國醫療合作協定，將與台灣國合會婦幼計劃發揮相輔相成的效果。

台灣外交部強調，除政府間合作外，台灣民間團體也積極參與對索馬里蘭的醫療援助行動，展現愛心不落人後的友愛精神，於疫情期間捐贈防疫物資等慈善援助均深受索馬里蘭朝野的肯定，為台索友好關係奠定穩固基礎。