台灣索馬里蘭簽署醫療合作協定　將派醫療團常駐並助建構醫護能力

台灣外交部在周三(16日(晚間發出新聞稿,指外交部長吳釗燮當天透過視像方式,與索馬里蘭共和國外交暨國際合作部代理部長歐利班(Liban Yusuf Osman),共同簽署「中華民國(台灣)政府與索馬里蘭共和國政府醫療合作協定」(Medical Cooperation Agreement between the Government of the Republic of China (Taiwan) and the Government of the Republic of Somaliland),以深化雙邊醫療合作。

根據協定,台灣將派遣醫療團常駐索馬里蘭首府醫院提供服務,彰顯嘉惠民生的台灣模式合作精神。