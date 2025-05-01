「烏克蘭反轉」劇本上演？學者警告：特朗普或拿台灣「打中國」

美國總統特朗普重返白宮後，其對台海情勢的立場尚不明朗，但已有台灣學者警告，隨著美國強化經濟與軍事實力，可能將台海作為拖累中國發展的戰略手段，甚至不排除發動有節制的代理人戰爭。



綜合ETtoday、《聯合報》等台媒報道，台灣政治大學國際關係研究中心4月30日舉行「美國特朗普總統百日新政的影響與展望」座談會，台灣大學政治系教授張登及以「特朗普主義對華戰略與北京應對」為題發表看法。他指出，特朗普政府的主要目標是「遲滯中國增長，以恢復美國第一、美國至上」，其手段包括關稅制裁、科技管制，以及推動多邊關稅同盟，促使盟國加入對中國的經濟圍堵。

特朗普執政以來，一直奉行「美國優先」的方針，在貿易與關稅問題上採取強硬立場。（Reuters）

張登及指出，在美國強化經濟與重建印太軍事絕對優勢後，特朗普「實際上能夠進行一場有節制的、可控的區域（代理人）衝突」，並進一步提出，「除了進行經濟制壓，美國是否也可能以區域衝突去拖累中國長期發展，以解決21世紀的大戰略問題？」他認為，這樣的可能性雖然較低，但也是有可能的。

張登及在會後的問答環節中進一步說明，歷史上列強不直接對決，而透過代理人戰爭達成戰略目的的案例甚多。他認為，南海與東海的中菲、中日之間，因日菲兩國有美國條約保障，不太可能發生代理人戰爭，但「台海是一個比較曖昧的地方、危險的地方」，存在兩種潛在的戰略劇本，一是「季辛格反轉」，即美國若要對中國施壓，必先爭取俄羅斯支持；另一是「烏克蘭反轉」，即若未來中國與美國關係緊張，台海可能出現類似烏克蘭衝突般的軍事擦槍走火或政治局勢劇變。

圖為烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普於4月26日出席天主教教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，在梵蒂岡會面。（Reuters）

張登及研判，特朗普雖然喜歡打牌，但不見得會打這張牌，除非到了非常嚴重的程度；但是，在政治危機之下，這個可能性不能排除。

對於北京的因應策略，張登及認為，中國目前致力於塑造負責任大國形象，因此傾向保持和平克制，不會立刻提出冒險激進的主張，但會在灰色地帶活動上充實應急預案的準備。

同場座談會中，政大國關中心主任王信賢指出，若特朗普在科技與關稅議題上無法讓習近平讓步，「接下來很明顯會選擇運用地緣戰略，台灣就會是關鍵」。

台灣國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤則強調，台灣位於第一島鏈中央，有助美國牽制中共向太平洋發展的企圖，戰略價值無可取代。政大國關中心副主任陳至潔亦補充，相較歐盟，特朗普對印太盟國表現出截然不同的態度，形成對台灣較有利的局勢，預期未來台菲與台日的防衛安全交流程度與頻率會提升，台灣在印太安全防衛上的孤立程度會獲得緩解。