大牙13年前香港錄節目被黑人性騷擾　案件無進展、無工開患抑鬱症

台灣藝人大牙（周宜霈）從黑人陳建州主持的節目《我愛黑澀會》發跡爆紅，更曾擔任助理主持，大牙在2023年6月指控陳建州在2012年兩人在香港錄製節目期間，對方在酒店作出性騷擾行為，她已到案發地香港警局報案。



陳建州即發聲明否認，並對大牙提告求償1000萬新台幣，後陳建州突然撤回該民事訴訟，改向台北地檢署提告大牙涉嫌加重誹謗。最終大牙獲處分不起訴確定。不過風波過後，大牙演藝工作受影響，停工將近一年，日前出席活動坦承月收只有新台幣1萬元左右，更罹患了重度憂鬱症。



大牙此前擔任現代婦女基金會倡議大使，公開表示工作停擺月收入只有1萬元，許多網民發文替她抱不平，她也透露自己能夠理解電視台「不敢找她演戲」的原因，「畢竟一部戲的完成是很多工作人員心血組成的，好不容易熬到上映，劇組總不會想要焦點全都放在演員的官司上。」

大牙遭黑人提告 罹重度憂鬱暴瘦剩48公斤 節目上感謝陶晶瑩送暖

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大牙指出，一次自己跟朋友提到「我在思考要用什麼方式離開，才不會帶給大家麻煩」，被經紀人得知後把大牙訓斥了一頓，對方說道「有這麼多人支持妳，怎麼會想要離開」，她才到醫院看精神科，大牙表示，自己在填寫憂鬱症表格時崩潰，後來被診斷出是重度憂鬱症。

大牙分享自己求診的過程，透露當時主治醫生第一次沒有發現她的身份，一直到第二次她說出自己深受官司所苦，對方才發現她就是大牙本人，醫生說了一句「妳是善良的人，謝謝妳」，讓她直接在診間崩潰大哭。

遭陳建州控告誹謗後首出庭

據早前大牙描述，她和陳建州兩人2012年在香港的酒店住宿期間，陳建州進入其房間，一進入房間就撲到床上，其後大牙更被陳建州從背後環抱，大牙掙扎後隨著陳建州倒到床上。

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涉非禮罪最高可處10年監禁

《香港01》早前向本地大律師陸偉雄查詢相關法律問題，陸偉雄表示，根據女方描述，男方的行為涉及非禮罪，女方完全可以在香港報警，但是如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。

陸偉雄解釋，根據女方描述，男方的行為可能涉及香港法律的「猥褻侵犯罪」，即俗稱「非禮罪」。根據資料，猥褻侵犯是刑事罪行，最高可處10年監禁。

大律師陸偉雄認為，根據女方描述，男方的行為涉及非禮罪，女方完全可以在香港報警，但是如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。（香港01）

男方不來香港將束手無策

《香港01》曾在2023年諮詢向本地大律師陸偉雄，他曾指如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。陸偉雄又指，另一方面假如香港警方立案後，男方永遠留在台灣而不踏足香港，香港警方將無法拘捕男方以作出檢控。