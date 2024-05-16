大牙遭黑人提告 罹重度憂鬱暴瘦剩48公斤 節目上感謝陶晶瑩送暖
撰文：中天新聞網
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大牙（周宜霈）去年6月發聲控訴，2012年在香港的飯店房間遭到黑人（陳建州）性騷擾，之後遭黑人提告，在去年底獲得不起訴，近來她上百靈果的Podcast節目，談到這期間的心路歷程。
大牙提到這期間自己罹患重度憂鬱症，頂著壓力暴瘦到只剩48公斤，甚至有過輕生的念頭，在發聲控訴前，還先跟家人、經紀公司及自己品牌的工作夥伴們做溝通、協調，之後事件發展成她被提告，這是事前所沒有想到的結果，直到看到元元（郭源元）發文力挺，讓她相信自己做得是正確的事。
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當時大牙背著官司，曾一度有罪惡感，因為從自己發聲後，之後就再也沒有人出來說，覺得自己讓MeToo運動結束，好在這段時間除了老公、家人的陪伴，還有同事們心疼她而大哭，身邊有不少人送暖，其中她提到陶晶瑩，感謝對方伸出援手，打電話詢問她是否需要什麼幫助，如果有需要都可以告訴她，讓大牙銘記在心。
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