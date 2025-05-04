台上將許歷農逝世享年107歲　曾多次赴陸交流　為統派標志人物

綜合台媒報道，台灣退役陸軍二級上將許歷農於今日逝世（5月4日）逝世，享年107歲，許歷農生前從反共轉向促統，多次赴大陸交流，並與習近平會面，是統派標志性人物，曾出書反思台海局勢「避戰」與「謀和」的重要性。



現場準備「和平幸福」蛋糕，作為對許歷農與兩岸局勢的祝福。（張鈞凱攝）

據台媒報道，台灣退役陸軍二級上將許歷農於今日（5月4日）清晨於睡夢中在台北榮民總醫院去世，享壽107歲。

資料顯示，許歷農1919年4月4日出生在中國安徽省貴池縣，在1937年盧溝橋事變爆發後投筆從戎，歷經過抗日戰爭。曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、台軍總政戰部主任、行政院退輔會主委。

許歷農以傳主身份發言，感謝所有推動《許歷農傳：從戰爭到和平》出版的人士。（張鈞凱攝）

許歷農是台灣統一派標誌人物，對兩岸關係的態度是從「反共」到「促統」，《人民日報》2011年曾報道指，許歷農表示，近年來，兩岸關係持續改善，兩岸政治互信也在日益建立。「反共」早已沒有現實的依託。再說促統，統一符合兩岸民眾的意願。許歷農曾表態支持鄧小平提出的「有中國特色的社會主義」，還曾在人民大會堂會見習近平，表達希望看到兩岸統一的想法。

七七抗戰85週年紀念日，7月7日《許歷農傳：從戰爭到和平》新書發表會在台北舉行。（張鈞凱攝）

《許歷農傳：從戰爭到和平》新書發表會與會發言者合影。（張鈞凱攝）

七七對日抗戰85周年之際，許歷農曾出版回憶錄《許歷農傳：從戰爭到和平》，並選在2022年7月7日舉行新書發表會。台灣前總統馬英九、前監察院長錢復等人出席，與會人士藉由該書出版的機會，從戰爭歷史與地緣政治等視角，反思台海局勢「避戰」與「謀和」的重要性。