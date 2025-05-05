台灣歌手酒駕撞死人案情曝光 飲大量｢生啤＋小米酒｣還衝紅燈逃逸
撰文：朱加樟
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台灣歌手邱軍早前被爆出2024年底凌晨在基隆疑似酒駕，撞上正在路邊的的士司機，造成兩人受傷，其中一名的士司機搶救7天後不幸身亡。今年初邱軍到案後被羈押至今近4個月。
基隆地方法院5日（周一）開庭審理，裁定邱軍以20萬元台幣保釋，限制住居，限制出境出海。
檢方起訴指出，去年12月27日凌晨，邱軍在基隆市一家酒館內飲用大量生啤酒及數杯小米酒，當天凌晨4時5分上車開往友人住處途中，撞擊前方在車道上聊天的2名的士司機，造成1死1傷。
邱軍肇事後繼續往前行駛，雖一度減速稍向路邊停靠，但未下車，又繼續開車往前行駛，直至遇上紅燈才停下。有人目睹2名的士司機被撞，跑到邱軍車子的副駕駛座旁拍打汽車並大聲呼喊「你撞到人了」，但邱軍仍未下車，反而衝越紅燈開車逃離現場。
檢方認定邱軍涉犯不能安全駕駛致死罪嫌、肇事致人死傷逃逸罪嫌，提起公訴。檢方今天將邱軍移審基隆地院，法官裁定邱軍20萬元交保。
邱軍來自屏東排灣族，原本從事木工工作，2021年為了一圓夢想，參加選秀節目《聲林之王3》，拿下第二名的成績後，2024年2月發行首張個人專輯《情歌手》，其中歌曲〈愛不愛我〉登上各大數位音樂平台的國語歌冠軍。
邱軍近期還因歌曲《運轉人生》爆紅，MV突破3000萬次點擊，邱軍自己的YouTube頻道突破5000萬次總點擊量，且該歌曲還是電視劇《華麗計程車行》插曲，入圍第59屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎。