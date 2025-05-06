解放軍攻台成敗取決5港口？美專家：台灣首要任務是水雷封港

澳洲戰略政策研究所（ASPI）5月6日刊出美國軍事專家艾克塞（David Axe）專文指出，若北京決定對台動武，進攻重點將優先鎖定港口而非海灘，並強調台灣國防首要任務應為部署水雷，以阻止解放軍奪取主要港口。



演習中的解放軍登陸艇。（中國軍網）

台媒《聯合報》5月6日報道，艾克塞文章引述美國智庫「2049計劃協會」研究員易思安（Ian Easton）2021年研究，「未來解放軍入侵台灣成功與否，很可能取決於兩棲部隊能否佔領、控制並利用島上的大型港口設施」。該研究點名台中港、高雄港、麥寮港、台北港及安平港為五大潛在攻擊目標。

艾克塞分析指出，與其冒險在海灘登陸，解放軍更可能集中兵力奪取現成基礎設施的港口，以便快速卸載大量軍事裝備與人員。即便今年3月解放軍展示新型登陸駁船，許多觀察家依然認為，這些裝備不足以顯著提升解放軍在台灣14處適合登陸海灘的作戰能力。

解放軍實彈搶灘登陸。（央視軍事）

有鑑於此，艾克塞認為部署水雷將成為台灣國防策略關鍵，尤其水雷價格低廉、難以偵測且清除不易，具有嚇阻與擊毀入侵部隊的雙重效果，「僅僅幾枚水雷便可擊沉足夠多的大型運輸船，淹沒足夠多的進犯士兵」。

報道另援引英國皇家海軍退役上校奧弗拉赫亭（Chris O’Flaherty）分析指出，台灣周邊海域具備天然地理優勢，適合部署水雷，諸如大量岩石和急流，加上反艦導彈，都會拖慢清除水雷的作業。

不過分析亦指出，目前台灣布雷能力有限，現下台灣海軍僅擁有4艘快速布雷艇，另有10艘400噸級布雷艦正在建造或規畫中，尚需數年才能服役。以一艘可裝載約200枚水雷的布雷艇為例，一次作業可覆蓋800公尺乘800公尺的範圍，若要有效封鎖一個港口，至少需布設超過3000枚水雷，且需數次出海布雷，期間必須承擔作戰風險。

解放軍海軍演練利用氣墊船進行登陸作戰。（鼎盛軍事）

艾克塞指出，「理論上現在就可以開始部署，但可能影響貿易通航和洩露位置，還會讓北京有藉口視為攻擊的正當理由」。因此，部署水雷的時機實為敏感，他建議台灣應在戰事爆發前短時間內迅速行動，甚至可考慮動員商船協助布雷。

最後，艾克塞提醒，儘管美國可能提供協助，但台灣不應完全依賴華府，「尤其現任總統特朗普加劇不可預測性」，並強調布雷任務不能僅止於象徵性嚇阻，「必須夠密集，且具備實際消滅入侵艦隊的能力」。他警告，台灣若低估北京的決心，恐將付出巨大代價。