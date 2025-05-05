美印太司令示警：台海戰爭恐在我任內爆發　美國印太主導權告急

美國印太司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）上將示警，隨著中國持續擴張軍力，美國在印太地區的軍事優勢正遭侵蝕。他指出，若現階段因台灣問題與北京爆發衝突，美方仍有勝算，但所面臨的挑戰正日益嚴峻。巴帕羅還透露，他上任時，前司令阿奎利諾對他說，「你可能就是那個要指揮美軍對中作戰的司令。這場仗，有可能發生在你任內。」



根據英媒報道，巴帕羅上將5月2日出席在亞利桑那州由麥凱恩研究所主辦的年度塞多納論壇（Sedona Forum）時表示，就所有關鍵戰力來看，「我們的發展走向幾乎全都不妙」。他指出，中國每年可建造2艘潛艦，而美國僅為1.4艘；中國每年建造6艘作戰艦艇，美方則僅有1.8艘。

巴帕羅強調，美軍目前仍在潛艦戰力、太空戰與反太空武器等方面保有關鍵優勢，但中國在軍備建設速度上已遠遠超越，「他們正在『活動筋骨』，一步步成為全球性軍事力量」。

2024年8月27日，菲律賓馬尼拉，圖為美國印度太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）發表講話。（Reuters）

報道指出，巴帕羅的警告出現在解放軍持續擴大對台軍演之際。他指出，自接任印太司令以來，中國軍事行動的強度顯著升級，演練內容涵蓋「對台灣全面軍事行動的各種可能劇本」。巴帕羅延續前任阿奎利諾（John Aquilino）上將的觀察指出，「過去說解放軍像是在『溫水煮青蛙』，但現在是快速沸騰」。

巴帕羅點名，解放軍的軍演內容從奪取台灣外島、實施海上封鎖到全面進攻台灣無所不包，「過去1年裡，唯一讓我夜夜難眠的，就是他們軍演的深度與廣度正以驚人的速度改變」。他補充說，今年2月中國軍艦首次環繞澳洲並在東南部海域進行實彈演習，顯示中國軍事行動已擴展至更遠的太平洋地區。

此外，巴帕羅還透露，自己上任時曾獲前司令阿奎利諾警告，「你可能就是那個要指揮美軍對中作戰的司令。這場仗，有可能發生在你任內」。

2024年5月3日，美軍印太司令部在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式，巴帕羅（Samuel Paparo）正式從前司令阿基里諾（John Aquilino）手上接下指揮權。（美軍印太司令部twitter）

根據美方情報透露，解放軍被下令於2027年前應具備對台動武能力，但並未表示屆時必定開戰，巴帕羅直白點評「這不是一個『動手的時間點』，而是一個『做好準備的期限』」。

他指出，解放軍目前已在若干2027年目標上取得進展，包括火箭軍的戰力提升與情報、監控、偵察用的衛星系統建設。是否動武，則將取決於多項因素，包括軍事準備狀況、對台灣抵抗能力的評估，以及對美國與盟友是否干預的預期。

當被問及美國社會是否會支持出兵協防台灣時，巴帕羅回答報，「美國歷來在自身受到威脅，或認為某件事與國家利益息息相關時，最終都會採取行動。歷史告訴我們，大家總在說『美國不會參戰』，但事實不是如此」。