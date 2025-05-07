出生地成原罪？台資優生因「南京出生」遭撤銷錄取國防醫學系

台灣師範大學附屬高級中學（師大附中）一名數理資優班學生，日前自述自小立志成為急診醫師，在今年台灣學測取得申請國防醫學系資格後，卻於3月14日收到撤銷錄取資格通知，原因是「出生南京市，未入台灣籍滿20年，不符報名資格」。



台媒《中時新聞網》報道，該生自述擁有「中華民國國籍」，從小在台灣成長，並無中國大陸戶籍，質疑為何被視為「大陸地區人民」。她指出報名前曾多次向相關單位確認資格，卻未獲明確回應。

對此，校方回應尊重學生發聲，並強調「學校於第一時間都有輔導，並協助反映給相關單位」，呼籲外界給學生空間備戰升學。教育局則指出，招生條件由台防部核定，若有疑義應向主管機關申訴。

針對外界質疑，台防部5月7日發布聲明指出，青年學子報考台軍各招募班隊，須經甄選會進行在臺設籍、安全調查等審查程序，合格後始可報名。台防部明確表示，應屆畢業生若未在台灣設籍滿20年，即不符軍校招生資格。

台防部說明，此規定依據《軍事學校學籍規則》第19條，大陸地區人民經許可來台，須設有戶籍滿20年才能報考。該規定亦依《兩岸人民關係條例》施行細則及陸委會函釋，凡於中國大陸出生者，原視為大陸地區人民，設籍台灣後才轉為台灣人民。

台防部指出，該名學生出生於南京，母親為大陸籍，2009年在台灣設籍時已放棄大陸籍並獲准定居，但設籍至今未滿20年，故不符國防醫報考資格。國防部強調，未來若符合條件，仍可報考台軍相關班隊，實現從軍夢想。