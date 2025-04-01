陸配「小微」逾期居留拍片哭訴沒有危害台灣　移民署決議強制出境

在台灣居住的大陸籍配偶網紅「亞亞」早前因涉及發表武統言論被逐，另外兩名有類似情況的陸配網紅「恩綺」及「小微」也被當局下令在3月31日前離境。其中，「恩綺」已出境，至於「小微」仍未離境。對於「小微」，移民署4月1日表示，決議強制出境，並安排下午班機執行遣送。而「小微」本人則上載一段自白影片，哭訴自己沒有危害與恐嚇台灣。



「小微」和「恩綺」因涉鼓吹武統言論，遭廢止居留許可並限期離境。未依限出境、已逾期居留的「小微」1日上午自行抵達新北專勤隊，移民署表示，決議強制出境，並安排下午班機執行遣送。

而在大陸影片平台「西瓜視頻」上，出現一則「小微」的自白影片，畫面中的她向鏡頭哭訴自己沒有危害台灣，也沒有恐嚇台灣。

「小微」在自白影片哭訴她自己沒有危害與恐嚇台灣。（影片截圖）

她提到，自己想去打工上班，但是因為育有3孩，沒人能夠幫忙帶，因而選擇做自媒體，想減輕家庭壓力，結果被「台灣的男同胞」偷片來斷章取義，「如果你覺得我有錯，你給我一個警告，告訴我，你在台灣的土地上不能發布這樣的作品，你不能這樣子喊。我是中國人，你告訴我，我不喊我不說了就行了」、「我是大陸人，我在中國大陸長大的，我不愛我的國，難道我來愛你嗎？」

她又指，自己被曝光在電視上，讓她走在街上都被認出來，因此遭到欺凌與辱罵，「我來台灣，我愛我的愛人，我也愛上了台灣這座城，我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。

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陸配網紅「恩綺」31日晚間由松山機場搭機前往成都。（聯合報）

陸配網紅「恩綺」31日晚間由松山機場搭機前往成都。（中天）