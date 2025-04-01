陸配網紅小微遭台官方驅回廣州　機場高喊：我堂堂正正中國人沒錯

在台灣居住的大陸籍配偶網紅「亞亞」早前因涉及發表武統言論被逐，另外兩名有類似情況的陸配網紅「恩綺」及「小微」也被當局下令在3月31日前離境。其中「小微」在限期前未離境，遭台移民署在今日（4月1日）強制出境。



「小微」離台前在桃園機場不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服，請問我有錯嗎」等語句。



「小微」在限期前未離境，遭台移民署在今日（4月1日）強制出境。（中天）

「小微」離台前在桃園機場不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」等口號。（中天）

台媒報道，台移民署今日早上召開強制出境審查會，決議將「小微」強制出境，並安排下午班機執行遣送。

「小微」在移民署人員護送下抵達桃園機場後，她不斷高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家愛國，把我強制驅離，我不服，請問我有錯嗎」、「我愛台灣」、「台灣當局把我強制驅離」、「我有錯嗎」等。

中央社報道指，「小微」最終搭乘下午2時10分飛廣州班機離台。

「小微」在自白影片哭訴她自己沒有危害與恐嚇台灣。（影片截圖）

在「小微」離台前，大陸影片平台「西瓜視頻」上出現一則「小微」的自白影片，畫面中的她向鏡頭哭訴自己沒有危害台灣，也沒有恐嚇台灣。

「小微」在自白影片哭訴她自己沒有危害與恐嚇台灣。（影片截圖）

她提到，自己想去打工上班，但是因為育有3孩，沒人能夠幫忙帶，因而選擇做自媒體，想減輕家庭壓力，結果被「台灣的男同胞」偷片來斷章取義，「如果你覺得我有錯，你給我一個警告，告訴我，你在台灣的土地上不能發布這樣的作品，你不能這樣子喊。我是中國人，你告訴我，我不喊我不說了就行了」、「我是大陸人，我在中國大陸長大的，我不愛我的國，難道我來愛你嗎？」

她又指，自己被曝光在電視上，讓她走在街上都被認出來，因此遭到欺凌與辱罵，「我來台灣，我愛我的愛人，我也愛上了台灣這座城，我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。

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陸配網紅「恩綺」31日晚間由松山機場搭機前往成都。（聯合報）

陸配網紅「恩綺」31日晚間由松山機場搭機前往成都。（中天）