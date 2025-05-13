賴清德《日經》專訪：點名CRINK威權擴張　籲美日聯台保區域和平

賴清德最新接受日媒《日經亞洲》（Nikkei Asia）專訪，訪談內容於今（13）日出刊。台灣涉外人士指出，賴清德選在就職屆滿一年之際接受日媒專訪，凸顯三項重要意涵，包括深化台日關係、強調民主陣營對抗威權敘事，以及展現台灣能為世界貢獻良善力量。



台媒《中央社》報道，這是賴清德去年5月20日執政後首次接受日本媒體專訪。報道除登上《日經亞洲》頭版頭條外，亦橫跨內頁兩個全版，共刊出11篇報道，「顯示國際間對賴清德及台灣在印太地區角色的高度關注」。

報道援引台灣涉外人士說法指出，今次專訪達一個半小時，涵蓋台美、台日關係、兩岸情勢、國際經貿局勢與半導體戰略等議題，賴清德逐一闡述其施政理念與對區域情勢的觀察。

首先，賴清德藉此專訪強調深化台日關係。他感謝「日本長期對台灣的強力支持，無論是歷任首相，或是官方及民間」。他期盼日本協助台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），並推動與日本洽簽《經濟夥伴協定》（EPA）。此外，賴清德呼籲日本與其他民主盟國共同參與「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，期望日本在印太及國際事務中發揮領導角色。

2023年7月19日，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左）受邀赴台訪問，舉行歡迎晚宴與音樂會，時任台副總統賴清德（右）稱，希望安倍昭惠夫人能常來台灣走走，「把台灣當作自己的另一個家」。（台灣總統府）

其次，賴清德強調民主陣營應共同合作，嚇阻單邊行為。他指出，以中國、俄羅斯、伊朗與朝鮮為首的「CRINK」威權集團正試圖「用認知戰與錯誤論述企圖搶奪話語權，讓敘事對齊威權視角」，然而這些國家卻在實際行動中「侵略烏克蘭、破壞他國海纜、干預他國民主選舉等」。賴清德直言，台灣與日本都正面臨來自中國的「不公平貿易行為與武力威脅」，因此民主國家應更加團結，「台灣除了積極自救，強化自身的力量，也要與日本、美國等友盟國家及民主陣營團結共抗極權野心」。

最後，賴清德也強調台灣不論在民主價值或經濟領域，皆可為全球發揮正向作用。他表示，「台灣與日本，或是其他國家，不必然是在美國與中國間做選擇，而是對於價值的選擇」，「民主陣營終究會走在一起」，台灣將持續貢獻於「區域和平穩定、產業及經濟發展、氣候變遷因應等方面」，展現其「有能力、有意願為世界貢獻更多」。

涉外人士強調，賴清德此次接受《日經亞洲》專訪，除了彰顯其區域領導人地位，也再次釋出台灣願與國際民主夥伴共進退的訊號。