內地學者拋兩岸「實統」新論　特朗普＋賴清德組合為台海帶來挑戰

「2025年兩岸關係研討會」日前於5月10至11日在上海舉行，由國台辦所屬的海峽兩岸關係研究中心主辦，主題為「中國式現代化與兩岸同胞福祉」。會中聚焦於賴清德政府的兩岸政策與統一進程，內地學者普遍認為，統一不應設限時間表，但也不能無限拖延，強調要強化中國式現代化以提升統一吸引力。



台媒《聯合報》報道，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元在會中指出，統一要不要有時間表的問題，「急不得也拖不得」仍是最好的註解。他進一步強調「急不得」就是不要給自己設限，並呼籲應當「塑造統一的吸引力更強，也就是加快中國式現代化進程」，認為中國式現代化的推進將「讓統一的治理更容易」。

廈門大學台灣研究院院長李鵬也在發言中表示，當前兩岸交流面臨1987年開放交流以來最為困難的局面，尤其美國總統特朗普與台灣的賴清德同時在位，使得台海局勢面臨「前所未有的挑戰」。他認為，應該「塑造國家必然統一的大勢」，並指出「學者要思考的是如何以最小的代價、最符合中華民族整體利益的角度」推動統一進程。

2025年4月29日，美國密歇根州（Michigan）沃倫市（Warren），總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席大型集會，慶祝上任100天。（Reuters）

在10日下午的閉門分組討論中，東海大學通識教育中心教授潘兆民總結指出，多名學者批評賴清德政府的做法是意圖「中華民國的台獨化、台獨化的中華民國」。

此外，與會學者普遍認為，台灣社會「疑美論」升高，反映出兩岸關係「導入正向發展」的契機，但也有人指出，「疑美論」不代表台灣民眾對中國的信任隨之提高。

2024年10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津指出，目前兩岸關係的特點是「不確定」，並認為「台灣議題已經國際化」，而「特朗普＋賴清德」的組合使得兩岸的變數更加難以預測。他坦言，多數學者對兩岸前景並不樂觀。

對於統一模式的探討，亞太綜合研究院高級研究員鍾琴提出「實統」的概念，主張與傳統的「和統」或「武統」區別，指的是「實際落實治理、漸進的統一模式」。她舉例指出，中國海事部門近期在金廈海域的巡航即為「實際落實治理」的實踐，強調這樣的做法可避免短時間武統引發的劇烈變化，也可減少長期等待和統的無效期。