王喜稱在台灣兩度被迷姦疑似被人監視　拍片曬傷勢解釋為何不報警

香港藝人王喜曾移居台灣生活近來則居住在英國，他在YouTube開設個人頻道「喜來大DD」有超過13萬人追蹤，日前他拍片自述自己在去年（2024年）在台灣生活時，7月份在新竹被一名男子迷姦，12月又在朋友家喝酒時失去意識發生類似事件，「我醒來時發現自己全身血跡及膝蓋瘀黑，臀部之間更有夾雜有白色異物的糞便，清醒後知道自己失禁，而兩位友人亦表現得若無其事」，他也曬出傷勢照、就醫證明。



王喜也在片中解釋為何被迷姦卻沒有報警，王喜表示，在第一次迷姦事件發生後，他穿著白色無袖背心全身有傷痕站在高鐵的連結車廂中間，卻遇到一些行徑怪異的人扮講電話在他面前走來走去，他質疑如果這班人是警察看到我身上的傷勢，「不會上前詢問幫忙？」，表達了自己被監視和對台灣、警方的懷疑。



王喜公開自己的傷勢。（王喜IG）

王喜公開自己的傷勢。（王喜IG）

據王喜上載的「我第一次被迷姦」的影片，他聲稱於2024年7月15日清晨時份，在位於台灣新竹縣被一名男子迷姦。

他指出當日他原先與一名新竹同性朋友於他的寓所相見，但當天下午3時半左右，他從板橋當時住宿地點離開時，落到地面見到五名男子圍住一名體型瘦削的管理員，他指上前打算了解情況後，卻發生了一件「暫時唔能夠公開嘅事」，繼而無法到新竹應約，其身上財物、匙卡、手機等均被扣起，亦跟友人失聯被迫爽約。

王喜稱自己在台灣被兩度迷姦。（網絡圖片）

接著他說道，7月15日他在另一名朋友家中醒來，當時他趴著醒來感覺似窒息，打算起來時後面有人按住，掙扎一輪後他再次失去意識，當清醒過來驚覺自己從床上已跌落地板，不確定自己昏迷了多久，起身時感覺身上有痛楚。

王喜說道，他走出大廳見到這位友人若無其事玩手機，並顯得漠不關心，之後朋友堅持要他乘搭早上8時25分的火車，並開車將他送到離車站較遠地方，當行入車站到月台進入車廂，期間注意到有一些人行為怪異，當返到住處即用手機拍下自己身上傷勢。

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另外，王喜亦自揭在2024年12月10日發生第二次類似遭遇，去到佢哋屋企嘅時候呢，「咁佢哋好好啦就整咗啲消夜，係紅豆沙嚟」，他指出，他吃完碗紅豆沙之後，他就失去意識了。

他醒來時發現自己被壓制，眼前黑色一片，再次失去意識後，隔天在床上醒來發現自己全身血跡及膝蓋瘀黑，臀部之間更有夾雜有白色異物的糞便，清醒後知道自己失禁，但他指兩位友人也表現得若無其事。

王喜事後就醫，他表示在醫院中，他遇到不願提供協助的醫護人員，他持續經歷健康問題，後被診斷出患有橫紋肌溶解症。