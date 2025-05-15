陸委會首度證實：20幾位台灣藝人涉「唱共」行為　將展開調查

針對台灣藝人疑似配合北京官方進行對台宣傳操作事件，台灣陸委會證實，初步鎖定20餘位藝人，正會同主管機關文化部展開調查。繼台陸委會主委邱垂正5月14日指出，若調查屬實，將依法開罰，陸委會副主委沈有忠今（15）日進一步表示，調查會依據客觀事證進行裁量，並依《兩岸人民關係條例》第33-1條裁處。



台媒《中央社》報道，台灣立法院外交及國防委員會15日就「中國複合式威脅對台國安之影響」召開會議，邀請國安局、海委會、陸委會及法務部調查局報告並接受質詢。多位立委，包括民進黨的林楚茵、李坤城，以及國民黨的徐巧芯，均就此議題向陸委會提出質詢。

2024年10月，台灣藝人歐陽娜娜（左）、台灣歌手張韶涵相繼轉發央視「解放軍圍台示意圖」。（Instagram@nanaouyang、微博@張韶涵）

沈有忠指出，有些台灣藝人為了尋求中國大陸市場商機而選擇與北京官方唱和，陸委會尊重藝人的選擇，但重點是「在特定時間點，配合特定對象，轉發特定內容，甚至擴大傳播影響台灣民心士氣，這是陸委會沒有辦法容忍的」。

沈有忠強調，陸委會的底線是不能破壞主權，或踐踏台灣民主憲政自由的生活方式。過去希望透過社會輿論壓力讓藝人自我收斂，但現在北京的作為「變本加厲」，因此陸委會與文化部召開專案會議，將以法律方式處理。

關於目前已鎖定的藝人對象，沈有忠在答覆民進黨立委林楚茵質詢時表示，是依據「頻率與嚴重性」，並強調標準是客觀的，「初步鎖定20幾位」，尤其對於情節較為嚴重的個案，例如不只是轉貼北京官方貼文，更包括公開參與政協活動，或以言語貶抑台灣主權，將由文化部作為第一波處理對象。

至於藝人行為是否越過紅線，沈有忠回應民進黨立委李坤城質詢時指出，目前界定的兩條紅線為：一、言論明確表達要消滅台灣國家主權、武統等；二、破壞自由民主的憲政秩序。只要有具體事證，如轉貼內容、公開唱和、或在非特定場合的相關言論等，即可作為認定依據。

沈有忠進一步表示，未來將會與文化部邀請當事人到案說明，依據蒐集的客觀事證進行裁量處置，並依法進行罰則。

針對國民黨立委徐巧芯詢問是否可公開名單，沈有忠回應，目前仍在蒐證階段，「如果委員有需要可以私底下提供名單」，待調查完畢後將視情況公開相關對象名單，並依法辦理。