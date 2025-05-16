台灣世壯運開幕在即　2名陸籍選手被拒赴台　陸委會：意圖滋擾

台灣2025雙北世界壯年運動會（世壯運）將於周六（17日）舉行開幕式，陸委會副主委梁文傑周四（15日）表示，站在積極協助立場，同意371名陸籍選手來台參賽，但他透露有兩人因「意圖滋擾」，被駁回來台申請。



世壯運將於5月17至30日舉行，梁文傑表示，積極協助陸籍選手專案入境程序，截至目前為止，同意371人來台與會，有兩人被以意圖滋擾駁回來台申請。

梁提到，此前有555名陸籍選手報名，部分人在網絡報名後沒有完成證件或報名費繳交，實際經過體育署同意名單有418人，後來部分人撤除申請案，最終陸委會、移民署同意來台的陸籍選手為317人、駁回2人。

而不允許兩名陸籍選手來台，是因接獲民眾檢舉，提到有些陸籍選手擬在賽事場合有滋擾動作，例如拿起五星紅旗、宣揚武統台灣等，政府單位拒絕有類似行為人士入境，所以用意圖滋擾事由駁回兩人來台申請。

梁文傑提醒，倘若在賽事期間，陸籍選手有任何矮化台灣的行為或用語，或有違規違常情事，主管機關將會立刻撤銷、廢止當事人的入境許可，在最快時間內遣送出境，希望參賽者專注體育賽事交流，不要擾亂台灣社會秩序。